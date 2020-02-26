Глава Служби безпеки України Іван Баканов є одним з кандидатів на посаду прем’єр-міністра країни.

На думку політичного експерта Віктора Тарана, рішення щодо відставки уряду вже ухвалене і через два тижні його поміняють і переформатують.

Іван Баканов – бізнесмен, глава партії Слуга народу, глава виборчого штабу Володимира Зеленського. Один із засновників, керівник і юрист Кварталу 95.

Іван Баканов народився 2 травня 1974 Кривому Розі Дніпропетровської області. Закінчив Академію праці і соціальних відносин в Києві.

З 25 січня 2013 – керівник ТОВ Квартал 95, а з 27 грудня 2013 – керівник ТОВ Студія Квартал-95.

У президентській передвиборчій кампанії 2019 Іван Баканов – глава передвиборчого штабу Володимира Зеленського.

22 травня Івана Баканова призначено першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Одружений з Оксаною Лазаренко, подружжя виховує сина.

Декларацію Баканова засекретили, посилаючись на 521 статтю закону Про запобігання корупції, яка передбачає “особливий порядок контролю осіб, які займають посади в органах, що здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність”.

До слова, ще одним кандидатом на посаду прем’єр-міністра є колишній віце-прем’єр-міністр і міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.