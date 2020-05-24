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Факти / Україна

В Україні третій день падає кількість інфікованих Covid-19

В Україні станом на ранок 24 травня зафіксували 20 986 випадків зараження Covid-19. За останню добу – 406.

Варто зазначили, що кількість інфікованих коронавірусом зменшується третій день. У п’ятницю зафіксували 442 випадки, а в суботу – 432.

В Україні за останю добу 12 летальних випадків, одужало 179 пацієнтів (загалом 617 летальних випадків, 7 099 – одужали).

14 443 пацієнти (1 273 дитини та 3 325 медиків) перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто вдома. 6 543 особи (257 дітей та 744 медики) потребували госпіталізації.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

256 людей потребували підключення до апарату ШВЛ, з них одна дитина та 22 медики.

З початку пандемії в Україні зафіксували 52 534 повідомлення про підозру накоронавірус.

Кількість інфікованих у регіонах:

  • У Вінницькій області – 889 (472 одужали);
  • У Волинській області – 771 (182 одужали);
  • У Дніпропетровській області – 869 (191 одужав);
  • У Донецькій області – 143 (57);
  • У Житомирській області – 626 (284);
  • У Закарпатській області – 1 061 (265);
  • У Запорізькій області – 410 (226);
  • У Івано-Франківській області – 1 277 (637);
  • У місті  Києві – 2 623 (358);
  • У Київська обл. — 1 419 (291);
  • У Кіровоградській області – 473 (358);
  • У Луганській області – 43 (34);
  • У Львівській області – 1 333 (276);
  • У Миколаївській області – 280 (117);
  • У Одеській області – 827 (128);
  • У Полтавській області – 266 (235);
  • У Рівненській області – 1 417 (561);
  • У Сумській області – 166 (112);
  • У Тернопільській області – 1115 (778);
  • У Харківській області – 910 (208);
  • У Херсонській області – 177 (139);
  • У Хмельницькій області – 346 (99);
  • У Черкаській області – 388 (256);
  • У Чернівецькій області – 3 028 (798);
  • У Чернігівській області – 129 (46).

Нагадаємо, 23 травня в Україні кількість заражень коронавірусом становила 432 випадки. Експерти досліджували 277 712 зразків методом ПЛР.

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