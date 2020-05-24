В Україні третій день падає кількість інфікованих Covid-19

В Україні станом на ранок 24 травня зафіксували 20 986 випадків зараження Covid-19. За останню добу – 406.

Варто зазначили, що кількість інфікованих коронавірусом зменшується третій день. У п’ятницю зафіксували 442 випадки, а в суботу – 432.

В Україні за останю добу 12 летальних випадків, одужало 179 пацієнтів (загалом 617 летальних випадків, 7 099 – одужали).

14 443 пацієнти (1 273 дитини та 3 325 медиків) перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто вдома. 6 543 особи (257 дітей та 744 медики) потребували госпіталізації.

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256 людей потребували підключення до апарату ШВЛ, з них одна дитина та 22 медики.

З початку пандемії в Україні зафіксували 52 534 повідомлення про підозру накоронавірус.

Кількість інфікованих у регіонах:

У Вінницькій області – 889 (472 одужали);

У Волинській області – 771 (182 одужали);

У Дніпропетровській області – 869 (191 одужав);

У Донецькій області – 143 (57);

У Житомирській області – 626 (284);

У Закарпатській області – 1 061 (265);

У Запорізькій області – 410 (226);

У Івано-Франківській області – 1 277 (637);

У місті Києві – 2 623 (358);

У Київська обл. — 1 419 (291);

У Кіровоградській області – 473 (358);

У Луганській області – 43 (34);

У Львівській області – 1 333 (276);

У Миколаївській області – 280 (117);

У Одеській області – 827 (128);

У Полтавській області – 266 (235);

У Рівненській області – 1 417 (561);

У Сумській області – 166 (112);

У Тернопільській області – 1115 (778);

У Харківській області – 910 (208);

У Херсонській області – 177 (139);

У Хмельницькій області – 346 (99);

У Черкаській області – 388 (256);

У Чернівецькій області – 3 028 (798);

У Чернігівській області – 129 (46).

Нагадаємо, 23 травня в Україні кількість заражень коронавірусом становила 432 випадки. Експерти досліджували 277 712 зразків методом ПЛР.