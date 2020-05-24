В Україні третій день падає кількість інфікованих Covid-19

В Україні станом на ранок 24 травня зафіксували 20 986 випадків зараження Covid-19. За останню добу – 406.
Варто зазначили, що кількість інфікованих коронавірусом зменшується третій день. У п’ятницю зафіксували 442 випадки, а в суботу – 432.
В Україні за останю добу 12 летальних випадків, одужало 179 пацієнтів (загалом 617 летальних випадків, 7 099 – одужали).
14 443 пацієнти (1 273 дитини та 3 325 медиків) перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто вдома. 6 543 особи (257 дітей та 744 медики) потребували госпіталізації.
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256 людей потребували підключення до апарату ШВЛ, з них одна дитина та 22 медики.
З початку пандемії в Україні зафіксували 52 534 повідомлення про підозру накоронавірус.
Кількість інфікованих у регіонах:
- У Вінницькій області – 889 (472 одужали);
- У Волинській області – 771 (182 одужали);
- У Дніпропетровській області – 869 (191 одужав);
- У Донецькій області – 143 (57);
- У Житомирській області – 626 (284);
- У Закарпатській області – 1 061 (265);
- У Запорізькій області – 410 (226);
- У Івано-Франківській області – 1 277 (637);
- У місті Києві – 2 623 (358);
- У Київська обл. — 1 419 (291);
- У Кіровоградській області – 473 (358);
- У Луганській області – 43 (34);
- У Львівській області – 1 333 (276);
- У Миколаївській області – 280 (117);
- У Одеській області – 827 (128);
- У Полтавській області – 266 (235);
- У Рівненській області – 1 417 (561);
- У Сумській області – 166 (112);
- У Тернопільській області – 1115 (778);
- У Харківській області – 910 (208);
- У Херсонській області – 177 (139);
- У Хмельницькій області – 346 (99);
- У Черкаській області – 388 (256);
- У Чернівецькій області – 3 028 (798);
- У Чернігівській області – 129 (46).
Нагадаємо, 23 травня в Україні кількість заражень коронавірусом становила 432 випадки. Експерти досліджували 277 712 зразків методом ПЛР.