Дрібним шрифтом між рядків. НБУ заборонив банкам приховувати комісії за кредитами

Національний банк України заборонив банкам приховувати комісії та додаткові платежі у кредитних угодах.

З 1 вересня 2020 року НБУ встановив нові вимоги до реклами банківських кредитів та депозитів, а також до інформації про них на офіційних сайтах.

Реклама депозитів та кредитів повинна відображати основні умови отримання кредиту чи розміщення депозиту.

Для кредитів має бути зазначено:

реальну річну відсоткову ставку;

максимальну суму кредиту;

термін кредиту.

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Для депозитів обов’язковим є інформація про:

відсоткову ставку;

термін вкладу;

валюту;

мінімальну суму.

Інформація про кредити та депозити має бути на сайтах фінансових установ:

для кредитів на сайтах банків повинна міститися повна інформація про відсоткову ставку, комісії, платежі за супутніми послугами, періодичність здійснення виплат, а також інформація про штрафи та пеню у разі невиплати;

інформація про депозити має включати повну відсоткову ставку, термін вкладу та умови дострокового зняття коштів.

Банки встановлюватимуть на сайтах спеціальні калькулятори, які мають розраховувати всі параметри за кредитами та депозитами. Включаючи всі комісії банку та його реальні відсоткові ставки.

– Усі примітки та уточнення повинні зазначатися однаковим за розміром і кольором шрифтом, що й умови надання послуги, – зазначають у НБУ.

Нагадаємо, у планах НБУ дозволити ломбардам в Україні здійснювати готівковий обмін валют та переказ коштів без відкриття рахунків.

Ломбарди видаватимуть клієнту ломбардний квиток, де умови позики викладатимуть в стислій та доступній для прочитання формі.