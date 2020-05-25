Сплеску домашнього насильства в Києві у період введення обмежувальних заходів через коронавірус не відбулося, відзвітувала заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Від початку року правоохоронці отримали понад 7 285 звернень. За цей час від домашнього насильства постраждали 6 668 жінок та 617 чоловіків. Проти зловмисників зафіксовано 1 260 заборонних приписів та складено 2 353 адміністративних протоколів.

– Але варто розуміти, що збільшення кількості звернень не означає більшу кількість випадків. Просто про це почали активніше говорити, і тема перестала бути забороненою, – зазначила Хонда.

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У КМДА нагадали, що у Києві працює цілодобова служба Телефону довіри (044-272-15-00 – з мобільного та 15-00 – зі стаціонарного телефону).

Нагадаємо, в деяких країнах ЄС рівень домашнього насильства зріс через тиждень після введення карантину.