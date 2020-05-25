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Метро, садки та ДМС: що в Україні запрацювало 25 травня

В Україні з 22 травня запроваджений адаптивний карантин, який регламентує планомірне зняття обмежень.

Так, 25 травня в рамках ослаблення карантину в Україні, запрацюють метрополітени, дитсадки та ДМС.

Читайте: У Київській області послаблять карантин – дата

Метро у Києві та Харкові

Метро в Киеве

У столичному метрополітені повністю відмовилися від жетонів та запропонували низку варіантів, як можна сплатити за проїзд у підземці.

  • KyivSmardCard;
  • карткою метро (до 31 березня 2021 року);
  • безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;
  • мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;
  • мобільним додатком KyivSmardСard;
  • разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Також керівництво метрополітенів наполягає на тому, щоб пасажири з повагою ставилися один одного і користувалися масками, дезінфекторами та дотримувалися соціального дистанціювання.

У столичному метрополітені у місцях скупчення людей – біля кас, турнікетів і на вході – наклеїли розмітки для дотримання дистанції.

Дитячі садки

З 25 травня в низці українських регіонів запрацюють і дитячі садки, йдеться про області, де сприятлива епідеміологічна ситуація.

  • Перед початком роботи всім співробітникам міряють температуру. Також на вході в дитсадок скринінг проводять і для всіх дітей. Діти і співробітники з температурою вище 37,2 не зможуть увійти до закладу.
  • Дорослі, які приводять дітей у садок, повинні бути в масках.
  • Дитсадки повинні мати п’ятиденний запас необхідних засобів захисту та дезінфекторів.
  • Також дошкільні заклади повинні бути оснащені антисептиками, а користуватися ними діти можуть тільки під наглядом вихователів.
  • Багаторазові рушники повинні замінити паперовими, а тверде мило – на рідке.
  • Також забороняється використання м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, вуличного взуття всередині дитсадка.
  • Регулярно прибирати приміщення з дезінфекційними засобами.
  • Регулярно провітрювати приміщення.
  • Тимчасово відсторонити від роботи співробітників з групи ризику.

Правила работы детсадов

Державна міграційна служба

Заклади ДМС також відновили свою роботу у звичайному режимі. Але не у всіх областях. Зокрема, ДМС не працює:

  • У Волинській області.
  • У Дніпропетровській області.
  • У Донецькій області.
  • У Закарпатській області.
  • У Київській області.
  • У Луганській області.
  • У Львівській області.
  • У Рівненській області.
  • У Чернівецькій області.

Також відновлюється робота сервісу Електронна черга.

Нагадаємо, уряд продовжив карантинні обмеження до 22 червня. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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