В Україні з 22 травня запроваджений адаптивний карантин, який регламентує планомірне зняття обмежень.
Так, 25 травня в рамках ослаблення карантину в Україні, запрацюють метрополітени, дитсадки та ДМС.
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Метро у Києві та Харкові
У столичному метрополітені повністю відмовилися від жетонів та запропонували низку варіантів, як можна сплатити за проїзд у підземці.
- KyivSmardCard;
- карткою метро (до 31 березня 2021 року);
- безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;
- мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;
- мобільним додатком KyivSmardСard;
- разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).
Також керівництво метрополітенів наполягає на тому, щоб пасажири з повагою ставилися один одного і користувалися масками, дезінфекторами та дотримувалися соціального дистанціювання.
У столичному метрополітені у місцях скупчення людей – біля кас, турнікетів і на вході – наклеїли розмітки для дотримання дистанції.
Дитячі садки
З 25 травня в низці українських регіонів запрацюють і дитячі садки, йдеться про області, де сприятлива епідеміологічна ситуація.
- Перед початком роботи всім співробітникам міряють температуру. Також на вході в дитсадок скринінг проводять і для всіх дітей. Діти і співробітники з температурою вище 37,2 не зможуть увійти до закладу.
- Дорослі, які приводять дітей у садок, повинні бути в масках.
- Дитсадки повинні мати п’ятиденний запас необхідних засобів захисту та дезінфекторів.
- Також дошкільні заклади повинні бути оснащені антисептиками, а користуватися ними діти можуть тільки під наглядом вихователів.
- Багаторазові рушники повинні замінити паперовими, а тверде мило – на рідке.
- Також забороняється використання м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, вуличного взуття всередині дитсадка.
- Регулярно прибирати приміщення з дезінфекційними засобами.
- Регулярно провітрювати приміщення.
- Тимчасово відсторонити від роботи співробітників з групи ризику.
Державна міграційна служба
Заклади ДМС також відновили свою роботу у звичайному режимі. Але не у всіх областях. Зокрема, ДМС не працює:
- У Волинській області.
- У Дніпропетровській області.
- У Донецькій області.
- У Закарпатській області.
- У Київській області.
- У Луганській області.
- У Львівській області.
- У Рівненській області.
- У Чернівецькій області.
Також відновлюється робота сервісу Електронна черга.
Нагадаємо, уряд продовжив карантинні обмеження до 22 червня. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.