В Україні з 22 травня запроваджений адаптивний карантин, який регламентує планомірне зняття обмежень.

Так, 25 травня в рамках ослаблення карантину в Україні, запрацюють метрополітени, дитсадки та ДМС.

Читайте: У Київській області послаблять карантин – дата

Метро у Києві та Харкові

У столичному метрополітені повністю відмовилися від жетонів та запропонували низку варіантів, як можна сплатити за проїзд у підземці.

KyivSmardCard;

карткою метро (до 31 березня 2021 року);

безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;

мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;

мобільним додатком KyivSmardСard;

разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Також керівництво метрополітенів наполягає на тому, щоб пасажири з повагою ставилися один одного і користувалися масками, дезінфекторами та дотримувалися соціального дистанціювання.

У столичному метрополітені у місцях скупчення людей – біля кас, турнікетів і на вході – наклеїли розмітки для дотримання дистанції.

Дитячі садки

З 25 травня в низці українських регіонів запрацюють і дитячі садки, йдеться про області, де сприятлива епідеміологічна ситуація.

Перед початком роботи всім співробітникам міряють температуру. Також на вході в дитсадок скринінг проводять і для всіх дітей. Діти і співробітники з температурою вище 37,2 не зможуть увійти до закладу.

Дорослі, які приводять дітей у садок, повинні бути в масках.

Дитсадки повинні мати п’ятиденний запас необхідних засобів захисту та дезінфекторів.

Також дошкільні заклади повинні бути оснащені антисептиками, а користуватися ними діти можуть тільки під наглядом вихователів.

Багаторазові рушники повинні замінити паперовими, а тверде мило – на рідке.

Також забороняється використання м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, вуличного взуття всередині дитсадка.

Регулярно прибирати приміщення з дезінфекційними засобами.

Регулярно провітрювати приміщення.

Тимчасово відсторонити від роботи співробітників з групи ризику.

Державна міграційна служба

Заклади ДМС також відновили свою роботу у звичайному режимі. Але не у всіх областях. Зокрема, ДМС не працює:

У Волинській області.

У Дніпропетровській області.

У Донецькій області.

У Закарпатській області.

У Київській області.

У Луганській області.

У Львівській області.

У Рівненській області.

У Чернівецькій області.

Також відновлюється робота сервісу Електронна черга.

Нагадаємо, уряд продовжив карантинні обмеження до 22 червня. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.