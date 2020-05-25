В Украине с 22 мая введен адаптивный карантин, регламентирующий планомерное снятия ограничений.

Так, 25 мая в рамках ослабления карантина в Украине, заработают метрополитены в Киеве и Харькове, детсады и отделения ГМС.

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Метро в Киеве и Харькове

В столичном метрополитене полностью отказались от жетонов и предложили несколько вариантов, как можно оплатить проезд в подземке.

KyivSmardCard;

карточкой метро (до 31 марта 2021);

бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

мобильным приложением KyivSmardСard;

разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Также руководство метрополитенов настаивает на том, чтобы пассажиры с уважением относились друг другу и пользовались медмасками, дезинфекторами и придерживались социального дистанцирования.

В столичном метрополитене в местах скопления людей — у касс, турникетов и на входе — наклеили разметки для соблюдения дистанции.

Детские сады

С 25 мая в ряде украинских регионов заработали и детские сады, речь идет об областях, где благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Правила работы детсадов:

Перед началом работы всем сотрудникам меряют температуру. Также на входе в детсад скриниг проводят и для всех детей. Дети и сотрудники с температурой выше 37,2 не смогут войти в заведение.

Взрослые, которые приводят детей в сад, должны быть в масках.

Детсады должны иметь пятидневный запас необходимых средств защиты и дезинфекторов.

Также дошкольные заведения должны быть оснащены антисептиками, а пользоваться ими дети могут только под присмотром воспитателей.

Многоразовые полотенца должны заменить бумажными, а твердое мыло на жидкое.

Также запрещается использование мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри детсада.

Регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами.

Регулярно проветривать помещение.

Временно отстранить от работы сотрудников из группы риска.

Государственная миграционная служба

Учреждения ГМС также возобновили свою работу в обычном режиме. Но не во всех областях. В частности, ГМС не работает:

В Волынской области.

В Днепропетровской области.

В Донецкой области.

В Закарпатской области.

В Киевской области.

В Луганской области.

Во Львовской области.

В Ровенской области.

В Черновицкой области.

Также восстанавливается работа сервиса Электронная очередь.

Напомним, правительство продлило карантин до 22 июня. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.