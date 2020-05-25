В Украине с 22 мая введен адаптивный карантин, регламентирующий планомерное снятия ограничений.
Так, 25 мая в рамках ослабления карантина в Украине, заработают метрополитены в Киеве и Харькове, детсады и отделения ГМС.
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Метро в Киеве и Харькове
В столичном метрополитене полностью отказались от жетонов и предложили несколько вариантов, как можно оплатить проезд в подземке.
- KyivSmardCard;
- карточкой метро (до 31 марта 2021);
- бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
- мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
- мобильным приложением KyivSmardСard;
- разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
Также руководство метрополитенов настаивает на том, чтобы пассажиры с уважением относились друг другу и пользовались медмасками, дезинфекторами и придерживались социального дистанцирования.
В столичном метрополитене в местах скопления людей — у касс, турникетов и на входе — наклеили разметки для соблюдения дистанции.
Детские сады
С 25 мая в ряде украинских регионов заработали и детские сады, речь идет об областях, где благоприятная эпидемиологическая ситуация.
Правила работы детсадов:
- Перед началом работы всем сотрудникам меряют температуру. Также на входе в детсад скриниг проводят и для всех детей. Дети и сотрудники с температурой выше 37,2 не смогут войти в заведение.
- Взрослые, которые приводят детей в сад, должны быть в масках.
- Детсады должны иметь пятидневный запас необходимых средств защиты и дезинфекторов.
- Также дошкольные заведения должны быть оснащены антисептиками, а пользоваться ими дети могут только под присмотром воспитателей.
- Многоразовые полотенца должны заменить бумажными, а твердое мыло на жидкое.
- Также запрещается использование мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри детсада.
- Регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами.
- Регулярно проветривать помещение.
- Временно отстранить от работы сотрудников из группы риска.
Государственная миграционная служба
Учреждения ГМС также возобновили свою работу в обычном режиме. Но не во всех областях. В частности, ГМС не работает:
- В Волынской области.
- В Днепропетровской области.
- В Донецкой области.
- В Закарпатской области.
- В Киевской области.
- В Луганской области.
- Во Львовской области.
- В Ровенской области.
- В Черновицкой области.
Также восстанавливается работа сервиса Электронная очередь.
Напомним, правительство продлило карантин до 22 июня. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.