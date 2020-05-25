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Метро, детсады и ГМС: что в Украине заработало 25 мая

В Украине с 22 мая введен адаптивный карантин, регламентирующий планомерное снятия ограничений.

Так, 25 мая в рамках ослабления карантина в Украине, заработают метрополитены в Киеве и Харькове, детсады и отделения ГМС.

Читайте: В Киевской области ослабят карантин — дата

Метро в Киеве и Харькове

Метро в Киеве

В столичном метрополитене полностью отказались от жетонов и предложили несколько вариантов, как можно оплатить проезд в подземке.

  • KyivSmardCard;
  • карточкой метро (до 31 марта 2021);
  • бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
  • мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
  • мобильным приложением KyivSmardСard;
  • разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Также руководство метрополитенов настаивает на том, чтобы пассажиры с уважением относились друг другу и пользовались медмасками, дезинфекторами и придерживались социального дистанцирования.

В столичном метрополитене в местах скопления людей — у касс, турникетов и на входе — наклеили разметки для соблюдения дистанции.

Детские сады

С 25 мая в ряде украинских регионов заработали и детские сады, речь идет об областях, где благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Правила работы детсадов:

  • Перед началом работы всем сотрудникам меряют температуру. Также на входе в детсад скриниг проводят и для всех детей. Дети и сотрудники с температурой выше 37,2 не смогут войти в заведение.
  • Взрослые, которые приводят детей в сад, должны быть в масках.
  • Детсады должны иметь пятидневный запас необходимых средств защиты и дезинфекторов.
  • Также дошкольные заведения должны быть оснащены антисептиками, а пользоваться ими дети могут только под присмотром воспитателей.
  • Многоразовые полотенца должны заменить бумажными, а твердое мыло на жидкое.
  • Также запрещается использование мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри детсада.
  • Регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами.
  • Регулярно проветривать помещение.
  • Временно отстранить от работы сотрудников из группы риска.

Правила работы детсадов

Государственная миграционная служба

Учреждения ГМС также возобновили свою работу в обычном режиме. Но не во всех областях. В частности, ГМС не работает:

  • В Волынской области.
  • В Днепропетровской области.
  • В Донецкой области.
  • В Закарпатской области.
  • В Киевской области.
  • В Луганской области.
  • Во Львовской области.
  • В Ровенской области.
  • В Черновицкой области.

Также восстанавливается работа сервиса Электронная очередь.

Напомним, правительство продлило карантин до 22 июня. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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