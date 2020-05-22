У приватному пансіонаті для осіб похилого віку у Зазим’ї під Києвом зафіксували спалах коронавірусу.

Наразі відомо про вісім підтверджених випадків Covid-19.

Про це йдеться у повідомленні Офісу омбудсмена.

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Керівник пансіонату в Зазим’ї Богдан Даниленко звернувся до державних органів влади за допомогою.

– З початку спалаху інфекції для пансіонату ми придбали швидкі тести, які проводилися тричі для усіх підопічних і персоналу, двічі бралися аналізи у трьох осіб медпрацівниками швидкої допомоги, – розповів він.

Станом на 22 травня у закладі перебувають 23 особи, з яких 19 підопічних та 4 осіб з персоналу. Пансіонат закритий для відвідувачів.

Після проведення дистанційної перевірки в Офісі омбудсмена зазначили, що заклад забезпечений медичними масками та дезінфікуючими засобами, однак відсутні ізоляційні костюми для персоналу.

У відомстві запевнили, що відповідний лист буде скеровано до Київської обласної державної адміністрації.

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