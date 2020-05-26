Міська електричка Києва відновить свою роботу разом з усіма поїздами України.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 26 травня.

– Це прописано у плані виходу з карантину, який розробив Кабмін, – уточнив Віталій Кличко.

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За його словами, відновлення залізничного транспорту планується з 1 червня 2020 року. З цієї дати має запрацювати і столична міська електричка.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві інфраструктури України розповіли про ціни на проїзд у міському, залізничному та внутрішньообласному транспорті після карантину. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, вартість підвищуватися не буде.