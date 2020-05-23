Запуск транспорту в Києві: з 23 травня низку маршрутів змінено (КАРТА)

Наземний громадський транспорт у Києві відновив повноцінну роботу 23 травня, однак рух автобусів і тролейбусів на низці маршрутів змінено.
Автобуси №№ 9, 69, 155
Рух змінено орієнтовно до 30 серпня через ремонт шляхопроводу на перетині проспектів Любомира Гузара та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошин (біля платформи Борщагівка).
Тимчасовий маршрут:
Маршрут № 9 у напрямку руху до вулиці Булгакова від станції метро Лук’янівська до бульвару Вацлава Гавела за діючим маршрутом, далі – проспект Відрадний – вулиця 9-го Травня – проспект Академіка Корольова – вулиця Симиренка – вулиця Булгакова;
Маршрут № 69 у напрямку руху до вулиці Литвиненко-Вольгемут від станції метро Палац спорту до проспекту Любомира Гузара за діючим маршрутом, далі – бульвар Вацлава Гавела – проспект Відрадний – вулиця 9-го Травня – проспект Академіка Корольова – вулиця Сім’ї Сосніних, далі за чинним маршрутом;
Маршрут № 155 у напрямку руху до Кільцевої дороги від станції метро Почайна до проспекту Любомира Гузара за діючим маршрутом, далі – бульвар Вацлава Гавела – проспект Відрадний – вулиця 9-го Травня – проспект Академіка Корольова – вулиця Симиренка – вулиця Сім’ї Сосніних – вулиця Василя Кучера – вулиця Володимира Покотила – проспект Леся Курбаса, далі за діючим маршрутом.
Автобуси №№ 51, 63, 115, 516
Рух змінено через ремонт проїзної частини вулиці Привокзальної.
Тимчасовий маршрут:
Орієнтовно до 19.00 рух автобусів у напрямку руху до вулиці Бориспільської буде організовано відповідно від станції метро Либідська (№ 51), Лісового масиву (№ 63), Контрактової площі (№ 115) та ринку Лісового (№ 516) до Харківського шосе за наявними маршрутами, далі – вулиця Сімферопольська – вулиця Привокзальна, далі за наявними маршрутами.
Орієнтовно о 19.00 рух буде відновлено за наявними маршрутами.
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Тролейбуси № 34 та № 44
Рух змінено через капітальний ремонт проспекту Степана Бандери.
Тимчасовий маршрут:
Маршрут № 34 – від вул. Північної до вулиці Олександра Архипенка за власним маршрутом, далі – вулиця Йорданська – вулиця Малиновського, далі за власним маршрутом;
Маршрут № 44 – від вул. Північної до вулиці Олександра Архипенка з розворотом на проспекті Героїв Сталінграда, далі за власним маршрутом в зворотному напрямку.
Тролейбуси маршрутів №№ 22, 27, 30 курсуватимуть за постійними схемами.
Нагадуємо також про правила роботи громадського транспорту в Києві на карантині.