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Факти / Україна / Суспільство

Проїзд у міському, залізничному та внутрішньообласному транспорті не здорожчає – Криклій

Вартість квитків у залізничному і міському транспорті після послаблення карантину в Україні не підвищуватиметься.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владсилав Криклій.

– Я думаю, що і внутрішньообласний, і міський транспорт, а також маршрутні таксі не будуть збільшувати ціну на проїзд.

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Владислав Криклій також зазначив, що авіаперевізникам буде дуже недолуго і неправильно збільшувати вартість перевезення, оскільки людей буде менше.

Тому він переконаний, щоб швидше відновити роботу транспорту, повинні бути доступні ціни, щоб психологічний бар’єр і поетапний вихід з карантину можна було швидше подолати.

Нагадаємо, в Україні з 22 травня послабили карантин і дозволили запустити громадський транспорт. Але перевезення виконуватимуть, дотримуючись певних умов.

Як працюватиме транспорт з 22 травня – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Deutsche Welle

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