Станом на 25 травня 2020 року у Києві зафіксували 2 652 випадки коронавірусу.
За минулу добу захворіли 29 людей, серед них 3 медиків.
Серед захворілих:
- 15 жінок віком від 27 до 72 років;
- 11 чоловіків від 37 до 75 років;
- 2 дівчинки віком 11 та 12 років та 1 хлопчик, якому 10 рокiв.
До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 425 хворих;
- Шевченківський район – 180 хворих;
- Солом’янський район – 239 хворих;
- Дніпровський район – 236 хворих;
- Святошинський район – 201 хворих;
- Деснянський район – 283 хворих;
- Подільський район – 133 хворих;
- Голосіївський район – 223 хворих;
- Оболонський район – 202 хворих;
- Дарницький район – 530 хворих.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.
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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Загалом в Україні кількість хворих на коронавірус за добу зросла на 259 – до 21 245. З них – 623 померли та 7 234 вже одужали.