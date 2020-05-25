Станом на 25 травня 2020 року у Києві зафіксували 2 652 випадки коронавірусу.

За минулу добу захворіли 29 людей, серед них 3 медиків.

Серед захворілих:

15 жінок віком від 27 до 72 років;

11 чоловіків від 37 до 75 років;

2 дівчинки віком 11 та 12 років та 1 хлопчик, якому 10 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 425 хворих;

Шевченківський район – 180 хворих;

Солом’янський район – 239 хворих;

Дніпровський район – 236 хворих;

Святошинський район – 201 хворих;

Деснянський район – 283 хворих;

Подільський район – 133 хворих;

Голосіївський район – 223 хворих;

Оболонський район – 202 хворих;

Дарницький район – 530 хворих.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Загалом в Україні кількість хворих на коронавірус за добу зросла на 259 – до 21 245. З них – 623 померли та 7 234 вже одужали.