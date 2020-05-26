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Факти / Україна

В Україні різко зросла кількість нових випадків Covid-19, за добу – 339

В Україні станом на 26 травня зафіксували 21 584 випадки зараження коронавірусом, за добу – 339.

У країні спостерігається різке зростання інфікування після чотириденного зниження.

За останню добу зафіксували 21 летальний випадок, 341 пацієнт одужав.

Загалом за весь період пандемії 7 575 людей одужали, летальних випадків – 644.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Амбулаторно в Україні лікуються 14 848 пацієнтів, з них 1 318 дітей та 3 405 медпрацівників. 6 736 осіб були госпіталізовані, з них 263 дитини та 778 медиків.

259 пацієнтів (одна дитина та 22 медика) потребували підключення до апарату ШВЛ.

Загалом з початку 2020 року надійшло 53 961 повідомлення про підозру на Covid-19.

Кількість інфікованих Covid-19 у регіонах:

  • У Вінницькій області – 910 випадків;
  • У Волинській області – 805 випадків;
  • У Дніпропетровській області – 895 випадків;
  • У Донецькій області – 155 випадків;
  • У Житомирській області – 647 випадків;
  • У Закарпатській області – 1092 випадки;
  • У Запорізькій області – 416 випадків;
  • В Івано-Франківській області – 1306 випадків;
  • У Кіровоградській області – 482 випадки;
  • У місті Києві – 2710 випадків;
  • У Київській області – 1458 випадків;
  • У Львівській області – 1405 випадків;
  • У Луганській області – 44 випадки;
  • У Миколаївській області – 281 випадок;
  • В Одеській області – 842 випадки;
  • У Полтавській області – 267 випадків;
  • У Рівненській області – 1475 випадків;
  • У Сумській області – 166 випадків;
  • У Тернопільській області – 1124 випадки;
  • У Харківській області – 930 випадків;
  • У Херсонській області – 177 випадків;
  • У Хмельницькій області –  370 випадків;
  • У Чернівецькій області – 3101 випадок;
  • У Черкаській області – 392 випадки;
  • У Чернігівській області – 134 випадки.

Міста, де найсумлінніше дотримуються самоізоляції:

  1. Івано-Франківськ – 37,97%;
  2. Чернівці – 35,15%;
  3. Київ – 34,48%;
  4. Львів – 32,45%;
  5. Ужгород – 31,35%.

Нагадаємо, вчора, 25 травня, в Україні різко впав добовий показник інфікованих – 259 випадків зараження коронавірусом. Загалом у країні зафіксували 21 245 випадків Сovid-19. 623 – летальних випадки, 7 234 людини вилікувалися.

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