В Україні станом на 26 травня зафіксували 21 584 випадки зараження коронавірусом, за добу – 339.

У країні спостерігається різке зростання інфікування після чотириденного зниження.

За останню добу зафіксували 21 летальний випадок, 341 пацієнт одужав.

Загалом за весь період пандемії 7 575 людей одужали, летальних випадків – 644.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

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Амбулаторно в Україні лікуються 14 848 пацієнтів, з них 1 318 дітей та 3 405 медпрацівників. 6 736 осіб були госпіталізовані, з них 263 дитини та 778 медиків.

259 пацієнтів (одна дитина та 22 медика) потребували підключення до апарату ШВЛ.

Загалом з початку 2020 року надійшло 53 961 повідомлення про підозру на Covid-19.

Кількість інфікованих Covid-19 у регіонах:

У Вінницькій області – 910 випадків;

У Волинській області – 805 випадків;

У Дніпропетровській області – 895 випадків;

У Донецькій області – 155 випадків;

У Житомирській області – 647 випадків;

У Закарпатській області – 1092 випадки;

У Запорізькій області – 416 випадків;

В Івано-Франківській області – 1306 випадків;

У Кіровоградській області – 482 випадки;

У місті Києві – 2710 випадків;

У Київській області – 1458 випадків;

У Львівській області – 1405 випадків;

У Луганській області – 44 випадки;

У Миколаївській області – 281 випадок;

В Одеській області – 842 випадки;

У Полтавській області – 267 випадків;

У Рівненській області – 1475 випадків;

У Сумській області – 166 випадків;

У Тернопільській області – 1124 випадки;

У Харківській області – 930 випадків;

У Херсонській області – 177 випадків;

У Хмельницькій області – 370 випадків;

У Чернівецькій області – 3101 випадок;

У Черкаській області – 392 випадки;

У Чернігівській області – 134 випадки.

Міста, де найсумлінніше дотримуються самоізоляції:

Івано-Франківськ – 37,97%; Чернівці – 35,15%; Київ – 34,48%; Львів – 32,45%; Ужгород – 31,35%.

Нагадаємо, вчора, 25 травня, в Україні різко впав добовий показник інфікованих – 259 випадків зараження коронавірусом. Загалом у країні зафіксували 21 245 випадків Сovid-19. 623 – летальних випадки, 7 234 людини вилікувалися.