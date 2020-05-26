В Україні станом на 26 травня зафіксували 21 584 випадки зараження коронавірусом, за добу – 339.
У країні спостерігається різке зростання інфікування після чотириденного зниження.
За останню добу зафіксували 21 летальний випадок, 341 пацієнт одужав.
Загалом за весь період пандемії 7 575 людей одужали, летальних випадків – 644.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
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Амбулаторно в Україні лікуються 14 848 пацієнтів, з них 1 318 дітей та 3 405 медпрацівників. 6 736 осіб були госпіталізовані, з них 263 дитини та 778 медиків.
259 пацієнтів (одна дитина та 22 медика) потребували підключення до апарату ШВЛ.
Загалом з початку 2020 року надійшло 53 961 повідомлення про підозру на Covid-19.
Кількість інфікованих Covid-19 у регіонах:
- У Вінницькій області – 910 випадків;
- У Волинській області – 805 випадків;
- У Дніпропетровській області – 895 випадків;
- У Донецькій області – 155 випадків;
- У Житомирській області – 647 випадків;
- У Закарпатській області – 1092 випадки;
- У Запорізькій області – 416 випадків;
- В Івано-Франківській області – 1306 випадків;
- У Кіровоградській області – 482 випадки;
- У місті Києві – 2710 випадків;
- У Київській області – 1458 випадків;
- У Львівській області – 1405 випадків;
- У Луганській області – 44 випадки;
- У Миколаївській області – 281 випадок;
- В Одеській області – 842 випадки;
- У Полтавській області – 267 випадків;
- У Рівненській області – 1475 випадків;
- У Сумській області – 166 випадків;
- У Тернопільській області – 1124 випадки;
- У Харківській області – 930 випадків;
- У Херсонській області – 177 випадків;
- У Хмельницькій області – 370 випадків;
- У Чернівецькій області – 3101 випадок;
- У Черкаській області – 392 випадки;
- У Чернігівській області – 134 випадки.
Міста, де найсумлінніше дотримуються самоізоляції:
- Івано-Франківськ – 37,97%;
- Чернівці – 35,15%;
- Київ – 34,48%;
- Львів – 32,45%;
- Ужгород – 31,35%.
Нагадаємо, вчора, 25 травня, в Україні різко впав добовий показник інфікованих – 259 випадків зараження коронавірусом. Загалом у країні зафіксували 21 245 випадків Сovid-19. 623 – летальних випадки, 7 234 людини вилікувалися.