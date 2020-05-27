Після різкого зростання кількості нових хворих на коронавірус, в Україні знову зафіксували зменшення цього показника. Станом на середу, 27 травня 2020 року, в Україні 21 905 осіб хворіють на Covid-19, за добу – 321 новий випадок.
За інформацією МОЗ України, від вірусу в країні померли 658 людей, а ось одужати вдалося 7 995 пацієнтам.
За минулу добу ще 14 людей померли від коронавірусу, а 420 – одужали.
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У країні фіксують 54 885 підозр на Covid-19, усього в Україні перевірили 312 532 зразки методом ПЛР.
За весь період пандемії 1 595 дітей та 4 241 медичний працівник захворіли на коронавірус. Були госпіталізовані та перебувають на лікуванні 15 074 пацієнти.
– Серед тих, хто лікується у медустановах, 1 331 дитина та 3 447 медичних працівників, – додають у МОЗ.
Лікування за допомогою апаратів ШВЛ потребували 259 осіб, з них – дитина та 22 медики.
За останню добу найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Чернівецькій області (43 людини), Рівненській області (39 людей) та Києві (29 людей).
Кількість хворих на коронавірус у областях країни та столиці:
- У Вінницькій області – 932;
- У Волинській області – 814;
- У Дніпропетровській області – 905;
- У Донецькій області – 155;
- У Житомирській області – 660;
- У Закарпатській області – 1 104;
- У Запорізькій області – 420;
- В Івано-Франківській області – 1 327;
- У Кіровоградській області – 489;
- У місті Києві – 2 739;
- У Київській області – 1 474;
- У Львівській області – 1 443;
- У Луганській області – 45;
- У Миколаївській області – 281;
- В Одеській області – 853;
- У Полтавській області – 267;
- У Рівненській області – 1 514;
- У Сумській області – 166;
- У Тернопільській області – 1 126;
- У Харківській області – 959;
- У Херсонській області – 177;
- У Хмельницькій області – 381;
- У Чернівецькій області – 3 144;
- У Черкаській області – 393;
- У Чернігівській області – 137.
Обласні центри країни, де українці найсерйозніше ставляться до дотримання самоізоляції:
- Івано-Франківськ – 37,97%;
- Чернівці – 35,15%;
- Київ – 34,48%;
- Львів – 32,45%;
- Ужгород – 31,35%.
Нагадаємо, учора, 26 травня 2020 року, в Україні зафіксували різке зростання кількості нових випадків Covid-19 після кількох днів зниження цього показника, за добу захворіли 339 людей. Загалом у країні виявили 21 584 випадки інфікування вірусом, за весь час пандемії 7 575 українців одужали, 644 – померли.