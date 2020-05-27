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Факти / Україна

В Україні знову впав приріст хворих на Covid-19, за добу – 321 новий випадок

Після різкого зростання кількості нових хворих на коронавірус, в Україні знову зафіксували зменшення цього показника. Станом на середу, 27 травня 2020 року, в Україні 21 905 осіб хворіють на Covid-19, за добу – 321 новий випадок.

За інформацією МОЗ України, від вірусу в країні померли 658 людей, а ось одужати вдалося 7 995 пацієнтам.

За минулу добу ще 14 людей померли від коронавірусу, а 420 – одужали.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

У країні фіксують 54 885 підозр на Covid-19, усього в Україні перевірили 312 532 зразки методом ПЛР.

За весь період пандемії 1 595 дітей та 4 241 медичний працівник захворіли на коронавірус. Були госпіталізовані  та перебувають на лікуванні 15 074 пацієнти.

– Серед тих, хто лікується у медустановах, 1 331 дитина та 3 447 медичних працівників, – додають у МОЗ.

Лікування за допомогою апаратів ШВЛ потребували 259 осіб, з них – дитина та 22 медики.

За останню добу найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Чернівецькій області (43 людини), Рівненській області (39 людей) та Києві (29 людей).

Карта коронавірусу 27.05.

Кількість хворих на коронавірус у областях країни та столиці:

  • У Вінницькій області – 932;
  • У Волинській області – 814;
  • У Дніпропетровській області – 905;
  • У Донецькій області – 155;
  • У Житомирській області – 660;
  • У Закарпатській області –  1 104;
  • У Запорізькій області – 420;
  • В Івано-Франківській області – 1 327;
  • У Кіровоградській області – 489;
  • У місті Києві – 2 739;
  • У Київській області – 1 474;
  • У Львівській області – 1 443;
  • У Луганській області – 45;
  • У Миколаївській області – 281;
  • В Одеській області – 853;
  • У Полтавській області – 267;
  • У Рівненській області – 1 514;
  • У Сумській області – 166;
  • У Тернопільській області – 1 126;
  • У Харківській області – 959;
  • У Херсонській області – 177;
  • У Хмельницькій області – 381;
  • У Чернівецькій області – 3 144;
  • У Черкаській області – 393;
  • У Чернігівській області – 137.

Обласні центри країни, де українці найсерйозніше ставляться до дотримання самоізоляції:

  1. Івано-Франківськ – 37,97%;
  2. Чернівці – 35,15%;
  3. Київ – 34,48%;
  4. Львів – 32,45%;
  5. Ужгород – 31,35%.

Нагадаємо, учора, 26 травня 2020 року, в Україні зафіксували різке зростання кількості нових випадків Covid-19 після кількох днів зниження цього показника, за добу захворіли 339 людей. Загалом у країні виявили 21 584 випадки інфікування вірусом, за весь час пандемії 7 575 українців одужали, 644 – померли.

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