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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ціни на газ влітку продовжать падати – Нафтогаз

Через падіння цін на європейських хабах поставки російського газу за кордон виявилися нижчими за собівартість.

Також є велика ймовірність збитків всіх газових компаній в Україні влітку, заявив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Ціна газу в Україні знизилася вдвічі – в січні за 100 куб. м ціна була 586 грн, а в травні – 294 грн.

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– Є велика вірогідність, що тенденція зниження ціни буде тривати і надалі. Це залежить від формування ціни газу у Європі. Якщо ціна газу дійсно досягне в червні та липні наднизького рівня і він протримається довго, є вірогідність, що всі газові компанії країни покажуть збитки, – заявив він.

За оцінкою глави Нафтогазу, тенденції на європейських ринках викликані надлишковою пропозицією зрідженого природного газу LNG, який надходить з Америки в ЄС.

Другий фактор – пандемія коронавірусу, яка зменшила споживання.


Як писали Факти ICTV, ыз США в Україну можуть почати постачати зріджений газ. Кабмін погодив проект меморандуму про співпрацю з американською компанією Louisiana natural gas Exports.

Джерело: UA: Перший

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