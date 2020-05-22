У травні 2020 року оптова ціна на газ для населення була знижена на 21%.

Споживачі платитимуть 2,3 грн за кубометр, повідомляє НАК Нафтогаз.

– Але це ціна без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами, – уточнили в Нафтогазі.

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У травні ціна газу для населення впала на 21%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння вартості газу досягла 62%.

Як писали Факти ICTV, ціна імпорту газу у квітні на 20,2% нижча від вартості у березні 2020 року.

Українські підприємства минулого місяця імпортували газ за середньою ціною $122, 55 (3,3 тис. грн.) за 1 тис. кубометрів, у березні – $153,65 (4,16 тис. грн).

Джерело: Нафтогаз