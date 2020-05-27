Кабмін погодив меморандум про постачання зрідженого газу з США

Із США в Україну можуть почати постачати зріджений газ. Кабмін погодив проект меморандуму про співпрацю з американською компанією Louisiana natural gas Exports.

Він передбачає вивчення можливостей поставок зрідженого газу з Америки в українські сховища.

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Меморандум передбачає розвиток газової інфраструктури на кордоні України з Польщею. Його можливо частково профінансують уряди США і ЄС.

– Меморандум не створює юридичних зобов’язань і є лише декларацією про наміри, – йдеться в документі.

У березні уряди США і України домовилися про постачання в Україну скрапленого газу через термінали в Польщі.

Загальний термін проекту триватиме не менше 20 років. Річний обсяг поставок зрідженого газу з США становить 5,5 млрд куб. м.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство ФРН відмовило у звільненні Північного потоку-2 від правил газової директиви ЄС.