Залізничне сполучення відновлять раніше 1 червня – Криклій

Уряд вирішив не чекати початку третьої хвилі послаблення карантину, яка стартує 1 червня, і планує відновити залізничне сполучення в Україні раніше, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі одного з каналів.

За його словами, потяги пустять вже цього тижня, але дату не уточнив.

Лише сказав, що йдеться про всі типи поїздів – електрички, далекого сполучення, нічні та швидкісні експреси.

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Криклій наголосив, що українці зможуть планувати поїздки на південь та за кордон.

А квитки на поїзди у середу або четвер з’являться у касах, ціни не підніматимуть.

Нагадаємо, відповідно до рішення про вихід із карантину, яке ухвалив уряд, залізничні пасажирські перевезення повинні відновити свою роботу з 1 червня, а квитки на потяги Укрзалізниці почнуть продавати, коли у всі областях буде сприятлива епідемічна ситуація.