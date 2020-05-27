Цьогоріч більшість українців відпочиватимуть в межах країни. Дехто вже навіть розпачав бронювати готелі біля моря та зіткнувся з деякими труднощами. Адже існує безліч моментів, які можуть зіпсувати відпустку.

У випадку, якщо ви приїжджаєте у готель, і розумієте, що вас там не чекають, кажуть:

– Високий сезон, ви зрозумійте нас, ми не можемо вам так дешево віддати цей номер. Так, ви заплатили, але в цьому випадку вам доведеться доплатити, щоб ми передали вам ключі.

Ні в якому разі не погоджуйтесь на такі умови. Згідно чинним правилам користування готелів, ви як споживач, не зобов’язані нічого доплачувати.

Якщо вони відмовляються надавати послугу, то зобов’язані знайти в поруч розташованому готелі номери. Навіть якщо ці номери коштуватимуть дорожче, за них повинен заплатити готель-винуватець.

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Потрібно не вестись на провокації співробітників готелів і завжди до останнього відстоювати свої права. Однак що робити, коли представники готелів не хочуть слухати вагомих аргументів і вперто порушують закон, намагаючись збити з клієнтів додаткові гроші.

Потрібно викликати поліцію, зафіксувати факт і повідомити, що найближчим часом звернетесь до центральних органів влади з вимогою вийти на планову перевірку і оштрафувати цей готель за порушення чинних правил.

Ще одна поширена проблема – вас заселяють у номер, в якому, наприклад, є ряд технічних несправностей. Тут також ви не повинні мовчати і приймати некомфортні умови.

Вам потрібно викликати адміністрацію готелю і попросити їх ліквідувати проблему. У них є одна година на ліквідацію проблеми, або ж вони зобов’язані вам повернути гроші.

Комфортні умови, красиві види на море, наявність розваг та сервісу – це прекрасно. Але найголовніший момент – це безпека.

Однак історія з хостелами або, тим більше, приватними квартирами, які в літній сезон здаються біля моря, може закінчитися досить сумно.

В цьому випадку немає ніяких нормативів, які регулюють діяльність хостелів. поняття це не розроблено. Санітарних норм і вимог до них немає.

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