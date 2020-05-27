В этом году большинство украинцев едут отдыхать в пределах страны. Некоторые уже даже начали бронировать отели у моря и столкнулись с некоторыми трудностями. Ведь существует множество моментов, которые могут испортить отпуск.

В случае, если вы приезжаете в отель, и понимаете, что вас там не ждут, говорят:

— Высокий сезон, вы поймите нас, мы не можем вам так дешево отдать этот номер. Да, вы заплатили, но в этом случае вам придется доплатить, чтобы мы передали вам ключи.

Ни в коем случае не соглашайтесь на такие условия. Согласно действующим правилам пользования гостиниц, вы как потребитель, не обязаны ничего доплачивать.

Если они отказываются предоставлять услугу, то обязаны найти в рядом расположенном отеле номера. Даже если эти номера будут стоить дороже, за них должен заплатить отель-виновник.

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Нужно не вестись на провокации сотрудников гостиниц и всегда до последнего отстаивать свои права. Однако что делать, когда представители гостиниц не хотят слушать весомых аргументов и упорно нарушают закон, пытаясь сбить с клиентов дополнительные деньги.

Нужно вызвать полицию, зафиксировать факт и сообщить, что в ближайшее время обратитесь к центральным органам власти с требованием выйти на плановую проверку и оштрафовать этот отель за нарушение действующих правил.

Еще одна распространенная проблема — вас заселяют в номер, в котором, например, есть ряд технических неисправностей. Здесь также вы не должны молчать и принимать некомфортные условия.

Вам нужно вызвать администрацию отеля и попросить их ликвидировать проблему. У них есть один час на ликвидацию проблемы, или же они обязаны вам вернуть деньги.

Комфортные условия, красивые виды на море, наличие развлечений и сервиса — это прекрасно. Но самый главный момент — это безопасность.

Однако история с хостелами или, тем более, частными квартирами, которые в летний сезон сдаются возле моря, может закончиться весьма печально.

В этом случае нет никаких нормативов, регулирующих деятельность хостелов. понятие это не разработано. Санитарных норм и требований к ним нет.

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