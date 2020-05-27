Коли Укрзалізниця запустить перевезення?
Офіційна дата відновлення роботи Укрзалізниці – 1 червня.
За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, за час карантину у багатьох українських містах проводилися ремонтні роботи на залізниці, щоб після запуску поїздів люди відчули покращення в якості обслуговування.
Відновлення роботи Укрзалізниці відбуватиметься поступово, щоб не спровокувати нових спалахів Covid-19. Наступним етапом виходу із карантину стане відновлення курсування міжнародних поїздів.
Які потяги курсуватимуть з 1 червня?
Починаючи з 1 червня, в Україні почнуть курсувати всі типи поїздів – електрички, далекого сполучення, нічні та швидкісні експреси. Маршрути поїздів обмежуватимуться лише територією України – міжнародне залізничне сполучення поки залишається на карантині.
Наразі відомо про відновлення курсування 26 маршрутів:
- 37/38 – Київ-Запоріжжя;
- 738/737 – Київ-Запоріжжя;
- 116/115 – Київ-Бердянськ;
- 136/135 – Київ-Покровськ;
- 76/75 – Кривий Ріг-Київ;
- 102/101 – Київ-Херсон;
- 766/765 – Київ-Херсон;
- 12/11 – Київ-Новоолексіївка;
- 79/80 – Дніпро-Київ;
- 779/780 – Суми-Київ/Вінниця;
- 732/731 – Київ-Запоріжжя;
- 734/733 – Київ-Покровськ;
- №721/722 Київ-Харків;
- №726/725 – Київ-Харків;
- №763/764 – Київ-Одеса;
- №711/712 – Київ-Костянтинівка;
- №740/739 – Київ-Кривий Ріг;
- №8/7 Одеса-Харків;
- №20/19 Лисичанськ-Київ;
- №53/54 Дніпро-Одеса;
- №63/64 Харків-Київ;
- №105/106 Київ-Одеса;
- №791/792 Київ-Кременчук;
- №81/82 Харків-Новоолексіївка;
- №125/126 Київ-Костянтинівка;
- №10/9 Київ-Маріуполь.
Як купити квиток на потяг?
Залізничний квиток на поїзд можна придбати у касі – 27 травня свою роботу відновили всі залізничні каси країни.
Укрзалізниця внесла деякі зміни: відтепер купити квиток на потяг Укрзалізниці можна буде щонайменше за 90 днів до дати відправлення. Нововведення запрацює з 1 червня.
Продаж квитків також відновили на сайті та у мобільному додатку Укрзалізниці.
Чи зміняться ціни на залізничні квитки?
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій запевнив, що ціни на квитки Укрзалізниці підніматися не будуть.
Для відновлення та активізації роботи залізниці ціни повинні бути доступними, щоб психологічний бар’єр і поетапний вихід з карантину можна було подолати швидше.
Окремо Кабмін прораховує можливість зниження тарифів на вантажні перевезення для бізнесу.
Як перевірятимуть в поїздах?
Вимоги до пасажирів Укрзалізниці такі:
- під час поїздки бути у медичній масці;
- старатися дотримуватись соціального дистанціювання.
Працівники Укрзалізниці перед відправленням разом із перевіркою квитків проводитимуть температурний скринінг. Усі провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.
До та після кожного виконаного рейсу проводитиметься дезінфекція усіх вагонів.
Кого не пустять у потяги?
Плануючи свою поїздку, потурбуйтеся, аби не виникло зайвих неприємностей.
До потягу вас можуть не пустити, якщо:
- у вас підвищена температура та/або інші ознаки ГРВІ;
- якщо ви забули взяти із собою захисну маску;
- якщо ви забули взяти із собою квиток або купили невірний.
У кожного пасажира Укрзалізниці для перевірки квитка повинен бути при собі паспорт.