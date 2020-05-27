Залізничний квиток на поїзд можна придбати у касі – 27 травня свою роботу відновили всі залізничні каси країни.

Укрзалізниця внесла деякі зміни: відтепер купити квиток на потяг Укрзалізниці можна буде щонайменше за 90 днів до дати відправлення. Нововведення запрацює з 1 червня.

Продаж квитків також відновили на сайті та у мобільному додатку Укрзалізниці.