У роботі Укрзалізниці виявили порушень майже на 12 млрд грн

В Укрзалізниці виявили порушень діяльності компанії на 11,8 млрд гривень в період з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2019 року.

Про це повідомили у Держаудитслужбі.

Була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності Укрзалізниці та 24 її філій.

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– Ревізією встановлено порушення фінансової дисципліни та недоліки у діяльності АТ, що впливають на фінансово-господарську діяльність, на суму 2,9 млрд гривень, зокрема недоотримані доходи на суму 210,1 млн гривень через заниження тарифів, орендної плати, нестягнення штрафних санкцій і забезпечення виконання договорів, – йдеться у повідомленні.

Також час аудиту було встановлено такі суми:

порушення у сфері оплати праці – 55,4 млн грн;

завищення вартості робіт, отриманих послуг і придбаних товарів, наднормативне списання матеріалів – 184,6 млн грн;

невиконання договірних зобов’язань, що призвело до сплати фінансових санкцій – 50,8 млн грн;

порушення у сфері проведення державних закупівель – 8,9 млрд грн.

безпідставне повернення однієї із філій дизельного палива – 94,3 млн гривень.

В керівництві Укрзалізниці поки ніяк не прокоментували результати держаудиту.

Нагадаємо, у зв’язку з карантином Укрзалізниця може перевести працівників на 4-денний робочий тиждень.

Джерело: Держаудитслужба