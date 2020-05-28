Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксували 22 382 випадки коронавірусу. За минулу добу на Covid-19 захворіли 477 людей.

Загалом захворіли 1 627 дітей та 4 345 медиків. На амбулаторному лікуванні 15 410 пацієнтів, з них 1 362 дитини та 3 534 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 6 872 особи, з них 265 дітей та 811 медиків.

Підключені до апарату штучної вентиляції 263 пацієнти, зокрема одна дитина та 22 медики.

Померли від недуги 669 хворих, а от вилікувались вже 8 439 пацієнтів. Серед тих, хто одужав, – 2 089 медпрацівників та 555 дітей.

32 медики померли від ускладнень, серед дітей летальних випадків не зафіксовано.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 947 випадків;

Волинська область — 851 випадок;

Дніпропетровська область — 920 випадків;

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 673 випадки;

Закарпатська область — 1124 випадки;

Запорізька область — 425 випадків;

Івано-Франківська область — 1 339 випадків;

Кіровоградська область — 495 випадків;

Київ — 2793 випадки;

Київська область — 1 517 випадків;

Львівська область — 1 513 випадків;

Луганська область — 45 випадків;

Миколаївська область — 282 випадки;

Одеська область — 861 випадок;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1 588 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1 131 випадок;

Харківська область — 981 випадок;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 386 випадків;

Чернівецька область — 3 201 випадок;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 140 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1 110 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55 995 повідомлень.

Всього в Україні досліджено 322 746 зразків методом ПЛР.

У яких областях українці найбільше дотримуються самоізоляції:

Івано-Франківськ – 30,5%;

Київ – 29,03%;

Чернівці – 27,34%;

Черкаси – 26,79%;

Луцьк – 26,62%.

Нагадаємо, 27 травня в Україні знову впав приріст хворих на Covid-19. За добу зафіксували 321 новий випадок, загалом кількість хворих становила 21 905.