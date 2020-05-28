Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксували 22 382 випадки коронавірусу. За минулу добу на Covid-19 захворіли 477 людей.
Загалом захворіли 1 627 дітей та 4 345 медиків. На амбулаторному лікуванні 15 410 пацієнтів, з них 1 362 дитини та 3 534 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 6 872 особи, з них 265 дітей та 811 медиків.
Підключені до апарату штучної вентиляції 263 пацієнти, зокрема одна дитина та 22 медики.
Померли від недуги 669 хворих, а от вилікувались вже 8 439 пацієнтів. Серед тих, хто одужав, – 2 089 медпрацівників та 555 дітей.
32 медики померли від ускладнень, серед дітей летальних випадків не зафіксовано.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 947 випадків;
- Волинська область — 851 випадок;
- Дніпропетровська область — 920 випадків;
- Донецька область — 158 випадків;
- Житомирська область — 673 випадки;
- Закарпатська область — 1124 випадки;
- Запорізька область — 425 випадків;
- Івано-Франківська область — 1 339 випадків;
- Кіровоградська область — 495 випадків;
- Київ — 2793 випадки;
- Київська область — 1 517 випадків;
- Львівська область — 1 513 випадків;
- Луганська область — 45 випадків;
- Миколаївська область — 282 випадки;
- Одеська область — 861 випадок;
- Полтавська область — 268 випадків;
- Рівненська область — 1 588 випадків;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1 131 випадок;
- Харківська область — 981 випадок;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 386 випадків;
- Чернівецька область — 3 201 випадок;
- Черкаська область — 401 випадок;
- Чернігівська область — 140 випадків.
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Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1 110 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55 995 повідомлень.
Всього в Україні досліджено 322 746 зразків методом ПЛР.
У яких областях українці найбільше дотримуються самоізоляції:
- Івано-Франківськ – 30,5%;
- Київ – 29,03%;
- Чернівці – 27,34%;
- Черкаси – 26,79%;
- Луцьк – 26,62%.
Нагадаємо, 27 травня в Україні знову впав приріст хворих на Covid-19. За добу зафіксували 321 новий випадок, загалом кількість хворих становила 21 905.