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В Україні різко зросла кількість нових випадків Covid-19, за добу – 477

Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксували 22 382 випадки коронавірусу. За минулу добу на Covid-19 захворіли 477 людей.

Загалом захворіли 1 627 дітей та 4 345 медиків. На амбулаторному лікуванні 15 410 пацієнтів, з них 1 362 дитини та 3 534 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 6 872 особи, з них 265 дітей та 811 медиків.

Підключені до апарату штучної вентиляції  263 пацієнти, зокрема одна дитина та 22 медики.

Померли від недуги 669 хворих, а от вилікувались вже 8 439 пацієнтів. Серед тих, хто одужав, – 2 089 медпрацівників та 555 дітей.

32 медики померли від ускладнень, серед дітей летальних випадків не зафіксовано.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 947 випадків;
  • Волинська область — 851 випадок;
  • Дніпропетровська область — 920 випадків;
  • Донецька область — 158 випадків;
  • Житомирська область — 673 випадки;
  • Закарпатська область — 1124 випадки;
  • Запорізька область — 425 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1 339 випадків;
  • Кіровоградська область — 495 випадків;
  • Київ — 2793 випадки;
  • Київська область — 1 517 випадків;
  • Львівська область — 1 513 випадків;
  • Луганська область — 45 випадків;
  • Миколаївська область — 282 випадки;
  • Одеська область — 861 випадок;
  • Полтавська область — 268 випадків;
  • Рівненська область — 1 588 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1 131 випадок;
  • Харківська область — 981 випадок;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 386 випадків;
  • Чернівецька область — 3 201 випадок;
  • Черкаська область — 401 випадок;
  • Чернігівська область — 140 випадків.

коронавірус в україні 28 травня

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1 110 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55 995 повідомлень.

Всього в Україні досліджено 322 746 зразків методом ПЛР.

У яких областях українці найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Івано-Франківськ – 30,5%;
  • Київ – 29,03%;
  • Чернівці – 27,34%;
  • Черкаси – 26,79%;
  • Луцьк – 26,62%.

Нагадаємо, 27 травня в Україні знову впав приріст хворих на Covid-19. За добу зафіксували 321 новий випадок, загалом кількість хворих становила 21 905.

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