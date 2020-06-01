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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Київміськбуд став лідером рейтингу забудовників Києва

Холдингова компанія Київміськбуд посіла перше місце у топ-15 серед найбільших девелоперів Києва. Рейтинг сформовано та опубліковано журналом НВ. Як зазначають укладачі рейтингу, компанії оцінювались відповідно до обсягів будівництва на сьогодні.

– 15 найбільших забудовників столиці зараз зводять 5,3 млн кв. м. Перше місце у рейтингу посідає Київміськбуд, який займається реалізацією 55 проектів загальною площею 1,3 млн кв. м, – йдеться у тексті.

Київміськбуд став лідером рейтингу забудовників Києва

За словами голови правління – президента Київміськбуду Ігоря Кушніра, компанія працювала під час різних криз, не зупиняючись ні на мить і за нинішніх умов.

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– Лідерство компанії – це результат щоденної наполегливої роботи. Нещодавно Київміськбуду виповнилось 65 років, з початку заснування компанія працює на результат за будь-яких умов.

Навіть сьогодні, під час карантину та всесвітньої пандемії, на усіх будівельних майданчиках тривають роботи. Компанія завжди виконує свої зобов’язання, так буде й надалі! – підкреслив Ігор Кушнір.

До слова, компанія Київміськбуд впровадила можливість здійснювати консультації з нерухомості та її придбання в режимі онлайн. За допомогою програми Hangouts Meet покупець зможе дізнатися всю потрібну інформацію в менеджера і не приходити до відділів продажу.

Джерело: Київміськбуд

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