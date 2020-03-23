Відділ продажів онлайн: Київміськбуд запускає продаж через інтернет

Холдингова компанія Київміськбуд впровадила можливість здійснювати консультації з нерухомості та її придбання і не виходити з дому. За допомогою програми Hangouts Meet покупець зможе дізнатися всю потрібну інформацію в менеджера і не приходити до відділів продажів.

Для того, щоб проконсультуватися онлайн, людині необхідно зателефонувати в кол-центр та дати запит на таку консультацію. Вказавши номер телефону та бажаний месенджер або адресу електронної пошти, клієнт отримає посилання-запрошення на персональний відео-чат із менеджером відділу продажів.

За словами голови правління – президента Київміськбуду Ігоря Кушніра, консультації онлайн можуть стати повноцінною заміною приходу людини до відділу продажів і допоможуть скоротити кількість фізичних контактів.

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Ситуація з поширенням коронавірусу вимагає швидких та зважених дій. Київміськбуд вжив додаткові санітарно-гігієнічні заходи: співробітникам видані антисептики для рук, проводиться температурний скринінг, поверхні у відділах продажів обробляються спеціальними розчинами.

– У всі часи, навіть найскладніші, нерухомість залишалася одним із найкращих зберігачів коштів. Є припущення, що так буде і зараз: люди думають про купівлю, є відкладений попит. Для того, щоб інформація про нерухомість від Київміськбуд була максимально доступною та достатньо великою, ми скористалися програмою Hangouts Meet. З її допомогою будь-яка людина може проконсультуватися з менеджером, не приходячи до відділу продажів. Це дасть можливість дізнатися всю необхідну інформацію, не турбуючись про фізичні контакти, які в сьогоднішній ситуації вкрай небажані. У перспективі відділи продажів онлайн можуть стати хорошою альтернативою та поширеним явищем на ринку нерухомості, – зазначив Ігор Кушнір.