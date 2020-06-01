Роман Абрамовський: біографія ймовірного очільника Мінекології

Фракція Слуга народу у своїй більшості підтримала кандидатуру Романа Абрамовського на пост очільника Міністерства екології. Наразі він займає посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля.

Роман Абрамовський народився у Хабаровському краю Росії, однак освіту отримав в Україні, закінчивши Київський національний університет внутрішніх справ.

З 1992 до 1994 року працював комерційним директором у закритому акціонерному товаристві Юрзовнішконсульт.

Після цього обіймав посаду заступника директора у ЗАТ Консул – Моторз, а з 2000 до 2004 року працював генеральним директором ТзОВ Автоленд. Потім упродовж року був першим заступником голови правління ВАТ ЕМЗ Металіст.

У ВАТ Укрстальконструкція Роман Абрамовський займав спершу посаду першого заступника генерального директора, а потім на шість років став генеральним директором.

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З 2013 до 2014 року працював помічником-консультантом народного депутата, а у 2015 році протягом декількох місяців працював на посаді заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

У 2019 році став заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

14 травня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування вирішив розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля на два самостійні відомства – Міненерго і Мінекології.

Відокремлення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від Мінекоенерго триватиме близько місяця. Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

27 травня Кабмін перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.