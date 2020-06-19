Роман Абрамовский: биография главы Минэкологии

Верховная Рада назначила министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. До этого он был заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Роман Абрамовский родился в Хабаровском крае России, однако образование получил в Украине, закончив Киевский национальный университет внутренних дел.

С 1992 по 1994 год работал коммерческим директором в закрытом акционерном обществе Юрзовнишконсульт.

После этого занимал должность заместителя директора в ЗАО Консул — Моторз, а с 2000 по 2004 год работал генеральным директором ООО Автоленд. Затем в течение года был первым заместителем председателя правления ОАО ЭМЗ Металлист.

В ОАО Укрстальконструкция Роман Абрамовский занимал сначала должность первого заместителя генерального директора, а затем на шесть лет стал генеральным директором.

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С 2013 до 2014 года работал помощником-консультантом народного депутата, а в 2015 году в течение нескольких месяцев работал на должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019 году стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

В декларации министра за 2019 год — 1 101 070 грн доходов. В частности:

заработная плата 374 399 грн;

банковские проценты — 100 тыс. грн;

наследство — 624 971 грн;

подарки не в денежной форме — 1700 грн;

101 298 грн и $1 382 и €796 091 на банковских счетах и $300 522 наличными.

Назначение Абрамовского

Верховная Рада назначила министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

За постановление №3586 проголосовали 264 депутата. Роман Абрамовский сразу принес присягу министра.

Представление на его назначение подал премьер-министр Денис Шмыгаль. Абрамовского рекомендовал комитет по вопросам экологической политики и природопользования.