Міненерго знову розділять на два відомства – Шмигаль

Об’єднання енергетики та екології у Міністерство енергетики і захисту навколишнього середовища не дало очікуваного ефекту, на порядку денному – його розділення і створення посади профільного міністра екології, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду також зізнався, що був здивований тим, як на перших засіданнях Кабінету міністрів міністр енергетики спочатку доповідав про ситуацію в атомній енергетиці, вугільній галузі, а потім – “про червонокнижні рослини та вилов мотиля”.

– З того часу я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе, – зазначив Шмигаль.

Читайте: Банкрутство української електроенергетики: причини та можливі наслідки

Нині обов’язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища виконує Ольга Буславець.

Нагадаємо, у серпні 2019 року Верховна Рада підтримала призначення міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, а до цього були Міненергетики та Мінекології.