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Факти / Україна

Київ з 1 квітня перейде на єдиний електронний квиток – жетонів і талонів не буде

З 1 квітня 2020 року Київ переходить на єдиний електронний квиток для оплати проїзду.

Обіг діючих паперових разових талонів та жетонів буде припинений.

Де можна буде оплатити поїздку е-квитком:

  • в метро
  • автобусі
  • трамваї
  • тролейбусі
  • фунікулері
  • міській електричці.

Читайте: Е-квиток у Києві: де купити, поповнити і як користуватися (КАРТА)

Талони з QR-кодом продаватимуться на зупинках громадського транспорту у спеціальних автоматах.

Вартість однієї поїдки залишається на рівні 8 грн.

Безконтактні зелені картки можна буде використовувати доки на них не закінчаться поїздки, але поповнювати з 1 квітня їх вже не можна буде.

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві під час електронного голосування буде вирішуватися питання про перейменування станції метро Дорогожичі на Бабин Яр.

Джерело: Київрада

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