Київ з 1 квітня перейде на єдиний електронний квиток – жетонів і талонів не буде

З 1 квітня 2020 року Київ переходить на єдиний електронний квиток для оплати проїзду.
Обіг діючих паперових разових талонів та жетонів буде припинений.
Де можна буде оплатити поїздку е-квитком:
- в метро
- автобусі
- трамваї
- тролейбусі
- фунікулері
- міській електричці.
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Талони з QR-кодом продаватимуться на зупинках громадського транспорту у спеціальних автоматах.
Вартість однієї поїдки залишається на рівні 8 грн.
Безконтактні зелені картки можна буде використовувати доки на них не закінчаться поїздки, але поповнювати з 1 квітня їх вже не можна буде.
Раніше Факти ICTV писали, що в Києві під час електронного голосування буде вирішуватися питання про перейменування станції метро Дорогожичі на Бабин Яр.