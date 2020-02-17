Київ з 1 квітня перейде на єдиний електронний квиток – жетонів і талонів не буде

З 1 квітня 2020 року Київ переходить на єдиний електронний квиток для оплати проїзду.

Обіг діючих паперових разових талонів та жетонів буде припинений.

Де можна буде оплатити поїздку е-квитком:

в метро

автобусі

трамваї

тролейбусі

фунікулері

міській електричці.

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Талони з QR-кодом продаватимуться на зупинках громадського транспорту у спеціальних автоматах.

Вартість однієї поїдки залишається на рівні 8 грн.

Безконтактні зелені картки можна буде використовувати доки на них не закінчаться поїздки, але поповнювати з 1 квітня їх вже не можна буде.

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві під час електронного голосування буде вирішуватися питання про перейменування станції метро Дорогожичі на Бабин Яр.