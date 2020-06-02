Windrose запускає внутрішні рейси Україною з 15 червня – напрямки і ціни

Українська авіакомпанія Windrose (Роза вітрів) оприлюднила графік внутрішніх рейсів Україною з 15 до 30 червня.

Так, на 15 червня заплановані рейси з Києва в Одесу, Дніпро і Харків, а також з Дніпра та Одеси до столиці. А вже з 16 червня до переліку додадуться рейси у Львів.

До кінця червня літаки виконуватимуть рейси до Львова та Харкова один раз на день, в Дніпро і Одесу – двічі. З липня авіакомпанія планує збільшити частоту польотів.

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Мінімальна ціна авіаквитків на червень на маршруті Київ-Одеса становить від 790 грн, Київ-Львів, Київ-Дніпро і Київ-Харків – 951 грн. У вартість входить перевезення багажу 23 кг і ручної поклажі 7 кг.

Відкриття щоденних рейсів Київ-Миколаїв, які Windrose планувала запустити з 1 липня, перенесли на 15 липня.

Нагадаємо, внутрішнє та зовнішнє авіасполучення через пандемію коронавірусу Україна закрила 17 березня. Літати могли тільки чартерні рейси, які евакуйовували українців з-за кордону.

1 червня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що відновлення авіаперельотів відбудеться з 15 червня.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) спільно з ВООЗ вже розробили рекомендації для відновлення авіарейсів. Серед них, зокрема, дотримання дистанції, вимірювання температури, наявність захисних масок, електронні квитки замість паперових.

Джерело: Аvianews