Windrose запускает внутренние рейсы по Украине с 15 июня — направления и цены

Украинская авиакомпания Windrose (Роза ветров) обнародовала график внутренних рейсов по Украине с 15 до 30 июня.

Так, на 15 июня запланированы рейсы из Киева в Одессу, Днепр и Харьков, а также из Днепра и Одессы в столицу. А уже с 16 июня в перечень добавятся рейсы во Львов.

До конца июня самолеты будут выполнять рейсы во Львов и Харьков один раз в день, в Днепр и Одессу — дважды. С июля авиакомпания планирует увеличить частоту полетов.

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Минимальная цена авиабилетов на июнь на маршруте Киев-Одесса составляет 790 грн, Киев-Львов, Киев-Днепр и Киев-Харьков — 951 грн. В стоимость входит перевозка багажа 23 кг и ручной клади 7 кг.

Открытие ежедневных рейсов Киев-Николаев, которые Windrose планировала запустить с 1 июля, перенесли на 15 июля.

Напомним, внутреннее и внешнее авиасообщение из-за пандемии коронавируса Украина закрыла 17 марта. Летать могли только чартерные рейсы, которые эвакуировали украинцев из-за рубежа.

1 июня министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что восстановление авиаперелетов состоится с 15 июня.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) совместно с ВОЗ уже разработали рекомендации для восстановления авиарейсов. Среди них, в частности, соблюдение дистанции, измерение температуры, наличие защитных масок, электронные билеты вместо бумажных.

Источник: Аvianews