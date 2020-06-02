Windrose запускает внутренние рейсы по Украине с 15 июня — направления и цены

Украинская авиакомпания Windrose (Роза ветров) обнародовала график внутренних рейсов по Украине с 15 до 30 июня.
Так, на 15 июня запланированы рейсы из Киева в Одессу, Днепр и Харьков, а также из Днепра и Одессы в столицу. А уже с 16 июня в перечень добавятся рейсы во Львов.
До конца июня самолеты будут выполнять рейсы во Львов и Харьков один раз в день, в Днепр и Одессу — дважды. С июля авиакомпания планирует увеличить частоту полетов.
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Минимальная цена авиабилетов на июнь на маршруте Киев-Одесса составляет 790 грн, Киев-Львов, Киев-Днепр и Киев-Харьков — 951 грн. В стоимость входит перевозка багажа 23 кг и ручной клади 7 кг.
Открытие ежедневных рейсов Киев-Николаев, которые Windrose планировала запустить с 1 июля, перенесли на 15 июля.
Напомним, внутреннее и внешнее авиасообщение из-за пандемии коронавируса Украина закрыла 17 марта. Летать могли только чартерные рейсы, которые эвакуировали украинцев из-за рубежа.
1 июня министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что восстановление авиаперелетов состоится с 15 июня.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) совместно с ВОЗ уже разработали рекомендации для восстановления авиарейсов. Среди них, в частности, соблюдение дистанции, измерение температуры, наличие защитных масок, электронные билеты вместо бумажных.
Источник: Аvianews