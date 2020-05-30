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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця з 4 червня запускає шість потягів у західному напрямку (СПИСОК)

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на потяги у західному напрямку, які почнуть курсувати з 4 червня.

Тому пасажири вже можуть придбати квитки на такі потяги:

  • №1/2 сполученням Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, із Івано-Франківська – з 4 червня у парні числа, із Костянтинівки – з 5 червня у непарні);
  • №7/8 Київ-Івано-Франківськ (щоденно з 4 червня);
  • №749/750 Київ-Івано-Франківськ (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Івано-Франківська – з 5 червня);
  • №29/30 Київ-Ужгород (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Ужгорода – з 5 червня);
  • №98/97 Ковель-Київ (через день, із Ковеля – з 3 червня у непарні дні, із Києва – з 4 червня у парні);
  • №772/771 Хмельницький – Київ (щоденно, з 4 червня).

Читайте: Укрзалізниця з 1 червня готова запустити 42 потяги

В Укрзалізниці також зазначили, що придбати квитки можна у касах та онлайн. Під час посадки у вагон пасажири повинні бути у масках.

Нагадаємо, після тривалої перерви Укрзалізниця відновлює пасажирські перевезення з понеділка 1 червня. Перші потяги вирушать у Харківську, Донецьку, Одеську, Дніпропетровську області.

Як курсуватимуть потяги під час карантину – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Укрзалізниця

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