Укрзалізниця відкрила продаж квитків на потяги у західному напрямку, які почнуть курсувати з 4 червня.

Тому пасажири вже можуть придбати квитки на такі потяги:

№1/2 сполученням Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, із Івано-Франківська – з 4 червня у парні числа, із Костянтинівки – з 5 червня у непарні);

№7/8 Київ-Івано-Франківськ (щоденно з 4 червня);

№749/750 Київ-Івано-Франківськ (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Івано-Франківська – з 5 червня);

№29/30 Київ-Ужгород (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Ужгорода – з 5 червня);

№98/97 Ковель-Київ (через день, із Ковеля – з 3 червня у непарні дні, із Києва – з 4 червня у парні);

№772/771 Хмельницький – Київ (щоденно, з 4 червня).

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В Укрзалізниці також зазначили, що придбати квитки можна у касах та онлайн. Під час посадки у вагон пасажири повинні бути у масках.

Нагадаємо, після тривалої перерви Укрзалізниця відновлює пасажирські перевезення з понеділка 1 червня. Перші потяги вирушать у Харківську, Донецьку, Одеську, Дніпропетровську області.

Як курсуватимуть потяги під час карантину – читайте у нашому матеріалі.