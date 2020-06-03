Монета 10 грн з’явиться в обігу 3 червня: як виглядає і чи треба міняти

З 3 червня 2020 року Нацбанк вводить в обіг монети номіналом 10 грн, які поступово замінять відповідні банкноти, і на цьому завершиться оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, яке триває з 2014 року.

10-гривнева монета більша у діаметрі за монети номіналом 1, 2 та 5 грн.

Вона важча і товща, має крупне рифлення на гурті (третя сторона монети), тому її буде легко відрізнити.

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Основні характеристики:

діаметр – 23,5 мм;

вага – 6,4 г;

виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем.

Українцям не треба спеціально обмінювати банкноти 10 грн на монети цього номіналу.

Паперові гроші поступово будуть замінюватися в обігу монетами внаслідок природного зношення.

На першому етапі Нацбанк планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет.

Історія купюри 10 грн

Перші гривневі купюри виготовлялися в Канаді. Для цього використовувалися дві техніки – гравюра на сталі і літографія.

Гравером перших 10 грн був Ів Берил. Він працював над гравіюванням гетьмана портрета Івана Мазепи, який був зображений на лицьовій стороні купюри.

На зворотному боці розмістили панораму Києво-Печерської Лаври. Таке рішення було ухвалене виходячи з історії. Мазепа побудував на території Києво-Печерської Лаври церкву Всіх святих, а також оновив соборну церкву Успіння Пресвятої Богородиці.

Перша 10-гривнева купюра була надрукована в 1992 році, а введена в обіг в 1996.

Купюра, яка була введена в обіг в 1996 році

Купюра, яка була введена в обіг в 1997 році

Купюра, яка була введена в обіг в 2016 році

Монети, які замінили купюри у 2018-2020 рр

1 жовтня 2019 року Нацбанк почав вилучати монети номіналом 1, 2 і 5 копійки з готівкового обороту, оскільки вони перестали бути платіжним засобом.

Українці зможуть обміняти монети протягом наступних трьох років. До 30 Вересня 2020 року – у всіх банках, а до 30 вересня 2022 року – в НБУ, Ощадбанку, ПриватБанку та Райффайзен Банку Аваль.

Таке рішення було прийнято через високу вартість виготовлення монет, яка істотно перевищує їх номінальну ціну. Це допоможе державі заощадити понад 90 млн грн на рік.

Також НБУ проводить заміну купюр на монети. 27 квітня 2018 року введено в обіг монети номіналом 1 та 2 грн, а 20 грудня 2019 року – 5 грн.