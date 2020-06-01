Україна відновлює авіасполучення з 15 червня. Йдеться як і про внутрішні рейси, так і про міжнародні.

Про це розповів глава Міністерства інфраструктури Владислав Криклій.

Він зазначив, що внутрішнє авіасполучення відновлять дещо раніше.

За словами міністра, поки йдеться про країни, які популярні серед українських туристів: Грузія, Туреччина, Кіпр, Греція.

Точніші данні будуть озвучені найближчим часом.

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Однак необхідно розуміти, що на відновлення авіасполучення впливає кілька факторів.

– Перше, якщо країни відкриваються щодо нас. Друге – епідеміологічна ситуація, – заявив Криклій.

Так, з Іспанією та Італією поки авіасполучення точно не буде поновлюватися.

Поки в розробці знаходиться умова, аби туристи проходили тест на Сovid-19 в аеропорту.

– Це зручніше, ніж 14-денний карантин. Його можна здати, три-чотири години, і вже можна буде виходити в місто, – зазначив міністр.

Екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян переконаний, що Україна має запустити авіасполучення.

– Тоді, коли всі інші країни давно запустили авіаційне сполучення і в деяких не припиняли його повністю, в Україні був повний локдаун, і зараз ми анонсуємо, що, можливо, з 15 червня хтось полетить – це не правильно було, – заявив Фактам ICTV Володимир Омелян.

За його словами, варто негайно запустити весь транспорт, зокрема авіаційний, проте із суворими засобами контролю і тестуванням.

Він додав, що найкраще лікування – це тестування, коли відомо, скільки точно хворих у країні.

Закриття авіасполучення в Україні

Україна закрила авіасполучення з іншими країнами 17 березня через пандемію коронавірусу.

Раніше Владислав Криклій розповідав, що кожен місяць українські авіакомпанії через карантинні обмеження зазнають 600-700 млн грн збитків.

Попри карантин, в Україну поверталися громадяни чартерними рейсами. Проте вони були зобов’язані проходити 14-денну самоізоляцію чи обсервацію.

Крім того, інші країни, такі як Польща і Нідерланди, уже надсилали свої літаки за українськими сезонними робітниками.