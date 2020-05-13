Нерухомість під час карантину: як змінилися ціни на житло

На сайтах нерухомості повний ажіотаж. Безліч оголошень, десятки коментарів, усі женуться за знижками. В центрі Києва вперше за довгий час можна купити квартиру за $10 тис. І така ситуація спостерігається по всій країні.

Карантин змушує навіть орендодавців йти на поступки і зменшувати вартість найманого житла. Проте після його завершення вони обіцяють переглянути ціни.

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Втім, вартість оренди житла впала не лише в Україні. Навіть у Кремнієвій долині США, де найвищі ціни у світі, можна вибити знижку, якщо ти втратив роботу.

Подобова оренда в той же час не просто скоротилась, а просто вмерла, бо немає туристів, які користувалися цією послугою.

Натомість заміські будинки навпаки злетіли в ціні. Люди вже стомились сидіти у квартирах, і зняти будиночок за містом, особливо тим, хто з дітьми – це ідеальний варіант. А де підвищений попит, там і високі ціни.

Сайти нерухомості рясніють оголошеннями. Але більшість пропозицій – насправді вже не актуальні. Залишились або ну зовсім елітні маєтки, або навпаки хатинки, за які можна було б доплачувати орендарям аби тільки там жили. За 15 тис. грн на місяць можна отримати два поверхи на 95 квадратних метрів.

Та навіть поїхати на вихідні на заміські турбази, виявляється, теж непросто. Будиночки й там заброньовані ледь не на весь сезон. Ще до початку травня навколо столиці розібрали 95% елітних котеджів.

Проте на вартість нового житла карантин вплинув зовсім інакше, ціни не лише не знизились, а навіть зросли. Квартира в будинку, що зводиться, раніше коштувала $53 тис., а зараз вже $56 тис.

Фахівці стверджують, що за останні два місяці, попит на квартири просів майже вдвічі. Тож якщо карантин затягнеться, забудовники будуть вимушені знижувати ціни. Інакше просто не виживуть.

Поки ж тенденція, за словами експертів, йде до зниження цін на житло. Але давати однозначні рецепти, коли краще його купувати – ніхто не береться. Бо карантин можуть знову продовжити.

А після карантину країну цілком ймовірно може чекати нова криза. І тут головне, щоб пандемія людства не перетворилась на пандемію нерухомості.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як розпізнати афериста і не дати себе ошукати під час оренди житла.