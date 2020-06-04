Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме вводити додаткові карантинні заходи за умови зростання кількості хворих на Covid-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Щоб знизити ризик інфікування, потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів, які розробили провідні фахівці, і рекомендацій МОЗ. Інакше ми можемо бачити збільшення кількості хворих. МОЗ тоді рекомендуватиме введення якихось додаткових заходів, – сказав він.

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Міністр підкреслив, що вводячи адаптивний карантин, МОЗ припускав, що буде зростання кількості хворих, але наразі ситуацію повністю контролюють.

Максим Степанов також наголосив на важливості дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ.

Новий етап ослаблення карантину настане 5 червня. Кабмін дозволив роботу закладів харчування повною мірою, але з дотриманням усіх норм.

Також дозволили проведення релігійних заходів та роботу закладів для відпочинку та оздоровлення дітей.