Нацполіція викрила злочинну схему привласнення державних коштів, які виділяли на будівництво амбулаторій. Серед причетних були посадовці одного з міністерств, обласних адміністрацій та комерційних структур.

Відомо, що за результатами конкурсних торгів між обласними адміністраціями та товариствами було укладено договори на загальну суму понад 382 млн грн. Будівельні роботи мали проводитися у Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях.

Щоб привласнити кошти, до офіційних документів щодо кількості залучених спеціалістів, кількості та якості будівельних матеріалів вносили недостовірні дані. Різницю між вартістю фактично виконаних робіт та зазначених в офіційних документах розподіляли між всіма учасниками злочинної схеми.

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У шести областях чиновники крали гроші на будівництво амбулаторій – МВС / 3 фотографии

Насправді ж всі роботи виконувалися мешканцями місцевих сіл, які використовували неякісні, значно дешевші матеріали.

Також поліцейські з’ясували, що працівники міністерства заздалегідь розробили проекти будівництва амбулаторій у значно більшій кількості, ніж було потрібно.

Наразі кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Посадовців вже не вперше викривають у подібних злочинах. Так, взимку чиновники у Конча-Заспі обікрали країну 1 млрд грн. Вони привласнили собі елітні землі у Київській області.