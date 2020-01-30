Привласнили елітні землі: чиновники у Конча-Заспі обікрали країну 1 млрд грн

Керівництво районного відділення держгеокадастру та райдержадміністрації Обухівського району Київської області незаконно заволоділо державними землями природно-заповідного фонду в Конча-Заспі, які оцінюються в майже 1 млрд грн.

Йдеться про 23 земельні ділянки загальною площею 42 га.

Ділянки чиновники переоформляли на фізичних осіб.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України.

Печерським районним судом у м. Києві накладено арешти на 23 земельні ділянки, що не дало зловмисникам здійснити їх перепродаж.

Раніше Факти ICTV писали, що детективи НАБУ під керівництвом САП та ДПСУ затримали трьох осіб за спробою дати хабар у розмірі $5 млн голові Фонду державного майна України (ФДМ) Дмитру Сенниченку.