В Україні спостерігається незначна динаміка зростання захворюваності на Covid-19, але це не завадить вийти з карантину.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що прогнози KSE, згідно з якими ситуація з коронавірусом може погіршитися до повернення жорсткого карантину в кінці червня, були розраховані до 24 квітня.

– У прогнозах зазначалося, що якби ми 24 квітня скасували всі карантинні заходи без впровадження поетапного виходу з карантину, то це могло б призвести до значних сплесків коронавірусної хвороби, – зазначив Ляшко.

Досвід інших країн показує, що різке послаблення карантину призводить до сплеску заражень.

– Ми зараз бачимо динаміку до зростання, але вона невелика і дозволяє справлятися з цією кількістю випадків захворювання на коронавірус, – сказав він.

Заступник міністра не відкидає впровадження адаптивного карантину під час другої хвилі захворюваності, яка очікується восени 2020 року.

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Послаблення карантину

Відповідно до постанови Кабміну, з 5 червня в Україні дозволено повноцінно відновити роботу ресторанного бізнесу та пригощати клієнтів, не тільки на терасах закладу, а й всередині приміщення.

Однак епідеміологічна ситуація у столиці та семи областях держави не дозволяє послабити карантинні обмеження.

Складна епідситуація наразі зберігається у Києві, а також Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій, Донецькій й Луганськй областях.