В Україні відбудуться масштабні військові навчання наприкінці літа – Наєв

Наприкінці літа – на початку осені Командування об’єднаних сил проведе масштабні навчання, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Після цих навчань Командування об’єднаних сил зможе повністю здійснювати управління відповідними угрупованнями військ у ситуації, коли Україна потребуватиме захисту під час вторгнення ворога або будь-яких інших локальних конфліктів.

Наєв не виключив, що управління Операцією об’єднаних сил на сході України перейде Командуванню об’єднаних сил.

Читайте: Призов 2020: хто має право на відстрочку

Нова структура ЗСУ

Командування об’єднаних сил Збройних Сил України – орган військового управління стратегічного рівня, створений в рамках переходу ЗСУ на стандарти та структури НАТО.

– Перехід органів управління командування ЗСУ на J-структури дасть можливість не лише покращити систему управляння, а й чітко регламентувати, хто відповідає за планування операцій, хто за підготовку сил та засобів, а хто за застосування угруповань Збройних Сил, – пояснив Наєв.

Реформу ЗСУ президент України Володимир Зеленський підписав 12 березня 2020 року.

Також Зеленський своїми указами розділив посади головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу.

Крім того, колишнього командувача операцією Об’єднаних сил Сергія Наєва було призначено командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.