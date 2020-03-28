PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський розділив посади головкому ЗСУ і начальника Генштабу

Президент України Володимир Зеленський своїми указами розділив посади головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу.

Зеленський спочатку звільнив Хомчака з посади начальника Генштабу – головнокомандувача ЗСУ, а потім призначив його головнокомандувачем ЗСУ.

Іншим указом лідер держави призначив Сергія Корнійчука начальником Генерального штабу ЗСУ.

Читайте: Тепловізор і нічне бачення: ЗСУ отримали 13 танків Т-64 БВ і Т-80

Крім того, колишній командувач операцією Об’єднаних сил Сергій Наєв став командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, Зеленський відклав весняний призов до Збройних сил на травень-липень 2020 року замість квітня-червня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка