Зеленський розділив посади головкому ЗСУ і начальника Генштабу

Президент України Володимир Зеленський своїми указами розділив посади головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу.
Зеленський спочатку звільнив Хомчака з посади начальника Генштабу – головнокомандувача ЗСУ, а потім призначив його головнокомандувачем ЗСУ.
Іншим указом лідер держави призначив Сергія Корнійчука начальником Генерального штабу ЗСУ.
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Крім того, колишній командувач операцією Об’єднаних сил Сергій Наєв став командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.
Нагадаємо, Зеленський відклав весняний призов до Збройних сил на травень-липень 2020 року замість квітня-червня.
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