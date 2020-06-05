В Україну йде 30-градусна спека – чи можна знімати на вулиці маску

Українців чекає дві хороших новини на наступному тижні – послаблення карантину та до України прийде спекотна та сонячна погода.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що спека не скасовує соціальну дистанцію та масковий режим у громадських місцях.

– Стратегія, яку ми вибрали – це стратегія стримування, але це жодним чином не скасовує масковий режим і дотримання соціальної дистанції, – заявив міністр Максим Степанов.

Читайте: Якою буде погода в Україні на Трійцю

Коли прийде спека

Наступний тиждень в Україні буде спекотним та переважно сухим. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

На Трійцю в Україні очікується +23°С +28°С, на Півдні та Сході місцями до +30°С.

Маски у громадських місцях

Відповідно до постанови Кабміну №211 перебування в громадських місцях без засобів захисту на обличчі заборонено.

Порушників можуть оштрафувати на 17 тис. грн, а в разі повторного затримання поліцією – штраф подвоюється.

Водночас юристи пояснюють, що постанова – це не закон України і вона порушує Конституцію.

– Вулиця, де по суті нікого немає крім вас – не є громадським місцем. Тому носити маску там не обов’язково. Постанова Кабміну неточна і суперечить Конституції у цьому плані. Зовсім інша ситуація – це коли ви без маски йдете у магазин чи інший заклад. Там правила прописані чітко, – пояснив Фактам ICTV юрист Валерій Іванов.

Спека та коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що коронавірус не відступить внаслідок літньої спеки.

Людям потрібно дотримуватимуться заходів з профілактики поширення інфекції, таких як соціальне дистанціювання та масковий режим.

– Стан довкілля – далеко не найважливіший чинник, який потрібно брати до уваги, прогнозуючи поширення коронавірусу – він активно поширюється по всьому світу за будь-яких погодних умов, – пояснили у ВООЗ.

Вплив сонця або температури вище +25°С не змінює здатності до зараження Covid-19. Штучно перебувати під впливом високих температур немає сенсу.

Маски у спеку

Експерти радять носити медичні маски та часто їх змінювати. Під маскою на обличчі конденсується повітря і обличчя пітніє. Тому краще віддавати перевагу маскам із натуральних і напівсинтетичних матеріалів.

Можна застосовувати марлеві маски. Вони не паритимуть, їх можна використовувати кілька разів.

Скасування маскового режиму

Якщо кількість випадків коронавірусу зменшуватиметься, тоді масковий режим може завершитись до кінця літа.

Однак наразі динаміка захворюваності не падає нижче показника у 300 осіб, заявляв заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Станом на 5 червня коронавірусом в Україні заразилися 25 963 людини. Одужали за день ще 330 українців, загалом – 11 372 пацієнти.