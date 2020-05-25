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Факти / Україна / Суспільство

Гавкни на неї! Богдан в зоопарку намагався прокатати собаку на козлі

Екс-глава Офісу президента Андрій Богдан прийшов в київський зоопарк, фотографувався з тваринами і намагався прокатати свою собаку на козлі.

Політика без маски та рукавичок помітили в контактній зоні зоопарку, коли він спілкувався з козами.

У дитини, яка стояла біля огорожі, козел забрав овочі, а Богдан схопив тварину за вухо і змусив повернути їх дитині.

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До речі, Київський зоопарк відкрили 23 травня. Зараз там утворюються величезні черги з тих, хто бажає провести в зоопарку час. Однак більшість людей гуляє без масок.

Джерело: Роман Сухан

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