Дарниця випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ

Фармацевтична компанія Дарниця почала виробництво нового антисептичного засобу Darsept. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У повідомленні йдеться, що Darsept – антисептик широкого спектру дії, який має антимікробну активність стосовно бактерій і вірусів. Засіб містить 75% етилового спирту, ефективно дезінфікує шкіру та поверхні від збудника Covid-19. За рахунок вмісту декспантенолу антисептик не пересушує шкіру рук, живлячи її та відновлюючи пошкоджені ділянки.

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, рецептура Darsept враховує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, тому засіб не тільки ефективний, але й безпечний.

– Антисептики входять в арсенал засобів індивідуального захисту та є ефективними інструментами уповільнення поширення Covid-19. Тому Дарниця розробила рецептуру безпечного і ефективного дезінфекційного розчину Darsept. Важливо, що рецептура враховує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я. Якість та безпека для нас є принциповими, тому для виробництва Darsept ми використовуємо реактиви фармакопейної якості. Дарниця продовжує відстежувати потреби ринку та готова забезпечити випуск дезінфекційних засобів широкого спектра дії в інших формах і дозуваннях, – зазначив він.

Darsept внесений до Єдиного державного реєстру дезінфекційних засобів МОЗ України. Засіб випускається в флаконах ємністю 50 мл з відкидним ковпачком. Такий формат відповідає міжнародним рекомендаціям щодо застосування антисептичних засобів і дозволяє розподілити необхідну кількість розчину по всій поверхні рук.

Дарниця випустила три види антисептика: класичний, а також з ароматом натуральних ефірних масел лаванди та лимона.

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Раніше через пандемію коронавірусу Дарниця змінила плани виробництва для забезпечення населення противірусними та жарознижувальними засобами. Крім цього, компанія запустила проект зі створення ліків від коронавірусу на підставі гідроксихлорохіну.

Фармацевтична компанія Дарниця з 1998 року є лідером в Україні за обсягом продажів ліків у натуральному вираженні. За підсумками 2019 частка Дарниці склала 13,76%.

Стратегічні напрями – кардіологія, неврологія та рішення проблем болю. В 2019 компанія на 10,3% збільшила чистий виторг від реалізації продукції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 72% українців з метою економії оптимізували свій “лікарський раціон” та замінили іноземні препарати доступними українськими аналогами.