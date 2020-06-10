Станом на 10 червня у Києві зафіксували 3 580 підтверджених випадків коронавірусу, за добу – 57 людини захворіли на Covid-19, серед них чотири медика.
За період пандемії у столиці 80 людей померли від вірусу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли за останню добу:
- 20 жінок віком від 19 до 82 рокiв;
- 12 чоловікiв від 19 до 73 рокiв;
- 1 хлопчик, якому 9 років.
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Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 461 хворих;
- Шевченківський район – 254 хворих;
- Солом’янський район – 321 хворий;
- Дніпровський район – 369 хворих;
- Святошинський район – 286 хворих;
- Деснянський район – 417 хворих;
- Подільський район – 253 хворих;
- Голосіївський район – 274 хворих;
- Оболонський район – 276 хворих;
- Дарницький район – 669 хворий.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на 10 червня виявили 28 381 випадок коронавірусної інфекції. За минулу добу – 525 хворих.
Загалом від Covid-19 у країні померли 833 людини, а за добу – 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 769 пацієнтів, 357 – за добу.
Найбільше хворих на Covid-19 за останню добу виявили у Волинській області (101), Львівській (78) та Києві (57).