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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 10 червня у Києві зафіксували 3 580 підтверджених випадків коронавірусу, за добу – 57 людини захворіли на Covid-19, серед них чотири медика.

За період пандемії у столиці 80 людей померли від вірусу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли за останню добу:

  • 20 жінок віком від 19 до 82 рокiв;
  • 12 чоловікiв від 19 до 73 рокiв;
  • 1 хлопчик, якому 9 років.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Нині у районах Києва склалася така ситуація: 

  • Печерський район – 461 хворих;
  • Шевченківський район – 254 хворих;
  • Солом’янський район – 321 хворий;
  • Дніпровський район – 369 хворих;
  • Святошинський район – 286 хворих;
  • Деснянський район – 417 хворих;
  • Подільський район – 253 хворих;
  • Голосіївський район – 274 хворих;
  • Оболонський район – 276 хворих;
  • Дарницький район – 669 хворий.

Коронавирус в Киеве

Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 

В Україні станом на 10 червня виявили 28 381 випадок коронавірусної інфекції. За минулу добу – 525 хворих.

Загалом від Covid-19 у країні померли 833 людини, а за добу – 23. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 769 пацієнтів, 357 – за добу.

Найбільше хворих на Covid-19 за останню добу виявили у Волинській області (101), Львівській (78) та Києві (57).

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