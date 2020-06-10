Кулеба назвав фейком перемовини про національний район угорців на Закарпатті

Створення Берегівського району в рамках реформи децентралізації не пов’язане з переговорами між Україною та Угорщиною.

Україна не створюватиме жодних “національних” районів на вимогу інших держав, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він спростував три фейки про децентралізацію на Закарпатті та про стосунки з Угорщиною.

Фейк 1:

– Берегівський район вже давно існує. Наразі йдеться лише про приєднання до нього Виноградівського району в межах реформи. Рішення про приєднання цього району ухвалювало не МЗС, – написав він.

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Фейк 2:

Жодних зобов’язань про створення національних районів під час візиту до Угорщини він не брав. МЗС не веде таких переговорів з жодною країною.

– Такі перемовини суперечили би Конституції, законодавству та національним інтересам України, – зазначив Кулеба.

Фейк 3

Дипломати ”не зливали” українські інтереси у відносинах з Угорщиною.

– Ми шукаємо компроміси, але не перетинаючи червоні лінії, які б нашкодили суверенітету України. Однією з цих червоних ліній” є закон про освіту, на зміні якого наполягає Будапешт, – підкреслив глава МЗС.

Децентралізація та Берегівський район

1 червня Верховна Рада України оприлюднила проект постанови, якою планується внести зміни у структуру районів України. На Закарпатті пропонують створити п’ять районів:

Берегівський;

Мукачівський;

Тячівський;

Ужгородський;

Хустський.

У ЗМІ поширили інформацію про те, що Берегівський район створюють саме через домовленості між Україною та Угорщиною.

Візит Кулеби в Угорщину

29 травня Дмитро Кулеба у Будапешті зустрічався із угорським колегою Петером Сійярто.

Упродовж зустрічі сторони узгодили багато важливих пунктів, які перешкоджали налагодити співпрацю обох країн.

Про що домовились дипломати:

Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО;

узгодили питання про мову та освіту;

узгодили візит Сійярто у Київ;

Реконструювати лікарню в Берегово.

Також Україна і Угорщина домовились зосередитись на розвитку торговельних відносин та розбудові прикордонної інфраструктури

Джерело: Дмитро Кулеба