Кулеба назвал фейком переговоры о национальном районе венгров на Закарпатье

Создание Береговского района в рамках реформы децентрализации не связано с переговорами между Украиной и Венгрией.

Украина не будет создавать никаких национальных районов по требованию других государств, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он опроверг три фейка о децентрализации на Закарпатье и об отношениях с Венгрией.

Фейк 1:

— Береговский район уже давно существует. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принимало не МИДом, — написал он.

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Фейк 2:

Никаких обязательств о создании национальных районов во время визита в Венгрию 29 мая он не брал. МИД не ведет таких переговоров ни с одной страной.

— Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины, — отметил Кулеба.

Фейк 3

Дипломаты ”не сливали” украинские интересы в отношениях с Венгрией.

— Мы ищем компромиссы, но не пересекая красные линии, которые навредили суверенитету Украины. Одной из этих красных линий есть закон об образовании, на изменении которого настаивает Будапешт, — подчеркнул глава МИД.

Децентрализация и Береговский район

1 июня Верховная Рада Украины обнародовала проект постановления, которым планируется внести изменения в структуру районов Украины. На Закарпатье предлагают создать пять районов:

Береговский;

Мукачевский;

Тячевский;

Ужгородский;

Хустский.

В СМИ распространили информацию о том, что Береговский район создают именно из-за договоренности между Украиной и Венгрией.

Визит Кулебы в Венгрию

29 мая Дмитрий Кулеба в Будапеште встречался с венгерским коллегой Петером Сийярто.

В течение встречи стороны согласовали много важных пунктов, которые препятствовали наладить сотрудничество обеих стран.

О чем договорились дипломаты:

Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО;

согласовали вопрос о языке и образовании;

согласовали визит Сийярто в Киев;

договорились о реконструкции больницы в Берегово.

Также Украина и Венгрия договорились сосредоточится на развитии торговых отношений и развитии пограничной инфраструктуры

Источник: Дмитрий Кулеба