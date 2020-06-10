Кулеба назвал фейком переговоры о национальном районе венгров на Закарпатье

Создание Береговского района в рамках реформы децентрализации не связано с переговорами между Украиной и Венгрией.
Украина не будет создавать никаких национальных районов по требованию других государств, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он опроверг три фейка о децентрализации на Закарпатье и об отношениях с Венгрией.
Фейк 1:
— Береговский район уже давно существует. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принимало не МИДом, — написал он.
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Фейк 2:
Никаких обязательств о создании национальных районов во время визита в Венгрию 29 мая он не брал. МИД не ведет таких переговоров ни с одной страной.
— Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины, — отметил Кулеба.
Фейк 3
Дипломаты ”не сливали” украинские интересы в отношениях с Венгрией.
— Мы ищем компромиссы, но не пересекая красные линии, которые навредили суверенитету Украины. Одной из этих красных линий есть закон об образовании, на изменении которого настаивает Будапешт, — подчеркнул глава МИД.
Децентрализация и Береговский район
1 июня Верховная Рада Украины обнародовала проект постановления, которым планируется внести изменения в структуру районов Украины. На Закарпатье предлагают создать пять районов:
- Береговский;
- Мукачевский;
- Тячевский;
- Ужгородский;
- Хустский.
В СМИ распространили информацию о том, что Береговский район создают именно из-за договоренности между Украиной и Венгрией.
Визит Кулебы в Венгрию
29 мая Дмитрий Кулеба в Будапеште встречался с венгерским коллегой Петером Сийярто.
В течение встречи стороны согласовали много важных пунктов, которые препятствовали наладить сотрудничество обеих стран.
О чем договорились дипломаты:
- Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО;
- согласовали вопрос о языке и образовании;
- согласовали визит Сийярто в Киев;
- договорились о реконструкции больницы в Берегово.
Также Украина и Венгрия договорились сосредоточится на развитии торговых отношений и развитии пограничной инфраструктуры
Источник: Дмитрий Кулеба