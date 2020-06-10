Міністерство культури та інформаційної політики погодить виділення 8,6 млн грн на відновлення роботи Довженко-Центру. Усі необхідні документи відправлять на розгляд до Міністерства фінансів.

Про це у своєму Facebook повідомив Олександр Ткаченко.

Така сума коштів базується на фінансових збитках центру внаслідок пандемії коронавірусу та повного припинення діяльності, що призвело до втрати доходів від оренди на 20%.

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– Для центру та його співробітників постало питання виживання, для української культури — збереження спадщини минулого та захист майбутнього. Ми не можемо бути осторонь, — написав Ткаченко.

Підготовка паспорту бюджетної програми перебуває у процесі розробки.

– Як тільки отримаємо гроші від Мінфіну, перейдемо до визначення поетапної стратегії виходу Центру з фінансової кризи, – уточнив міністр.

Національний центр Олександра Довженка – це найбільший кіноархів України.

28 травня Довженко-Центр заявив про свою неплатоспроможність у зв’язку із фінансовими проблемами. Із початку 2020 року установа не отримувала планового фінансування: причиною став незатверджений Мінфіном проекту паспорта програми Державна підтримка кінематографії.

До слова, на доопрацювання готовий проект паспорту Довженко-Центру повертали тричі.

Цього ж дня гендиректор Центру Іван Козленко повідомив про своє звільнення, а до установи навідалися правоохоронці та провели обшуки.