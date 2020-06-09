Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що якщо іноземному акторові заборонили в’їжджати на територію України, це не може бути одночасною забороною і на показ фільмів, в якому знімалась ця людина.

Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, санкції запроваджували необгрунтовано. Також не може стосуватися заборона в’їзду на територію України певної людини і фільму, в якому вона знімалась.

– Одна справа, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад Охлобистіна, Пореченкова, тоді це має стосуватися чорних списків, – сказав Ткаченко.

Він додав, що інший випадок, коли людина автоматично потрапляє в чорні списки і всі аудіовізуальні продукти також забороняються.

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Так він прокоментував виключення зі списку осіб, хто загрожуює нацбезпеці України російського актора Федора Добронравова.

Ткаченко заявив про необхідність зробити такі списки зрозумілими.

Через підтримку анексії Криму акторові Федору Добронравову заборонили в’їзд в Україну на три роки в листопаді 2017 року, тоді ж і заборонили серіал Свати.

Однак в 2019 році 14 червня його виключили з чорного списку Мінкультури. Тоді таке рішення прийняв суд.