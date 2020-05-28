28 травня ДП Національний центр Олександра Довженка у Києві заявив про свою неплатоспроможність. За словами його представників, з початку 2020 року він не отримав планове фінансування від держави через незатвердження Мінфіном проекту паспорта програми Державна підтримка кінематографії.

Центр Довженка мав отримати 8,6 млн грн, але станом на кінець травня йому не виділили ні копійки, а проект паспорту уже втретє повернули на доопрацювання.

У першому кварталі Центр Довженка виживав на сомостійно зароблені кошти – від оренди приміщень та заходів. Але через карантин заробляти гроші стало неможливо, хоча оплату комунальних та охоронних послуг, виплату зарплат ніхто не скасовував.

Якщо фінансування не з’явиться найближчим часом, установа збанкрутує. Крім того, у цей же день гендиректор Центру Іван Козленко заявив про звільнення, а до самої установи навідалися правоохоронці та провели обшуки.

Не погодили суму: позиції Центру Довженка та Держкіно

Як пояснили Фактам ICTV у Центрі Довженка, у 2020 році вони мали отримати фінансування 8,6 млн грн. Ця сума була погоджена з Мінкультом.

– У 2019-му було 10 млн, на 2020 рік передбачалося 16 млн, але ми погодилися на 8,6. Обсяг у цьому році має бути таким, як у попередньому, за мінусом чистого прибутку. Чистий прибуток у нас був 1,4 млн. Із 10 млн вийняли 1,4, вийшло 8,6. Це формула, – пояснив гендиректор Центру Довженка Іван Козленко.

Але Держкіно, яке бере участь у погодженні суми річного фінансування, запропонувало іншу суму фінансування – 3 млн грн. Такі дії його представники пояснили загальним скороченням бюджету.

– Паспорт був не підписаний, але не ми підписуємо, підписує Мінфін. Є узгодження Мінкульту і Мінфіну. Скорочений бюджет, тому ми за всіма статтями зробили скорочення. Бюджет скорочений, ми зупиняємо проекти. Остаточне слово було за Мінфіном, тому це питання до них, – говорить керівник Держкіно Марина Кудерчук.

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Заява про звільнення Козленка: не витримав

Цього ж дня гендиректор центру Іван Козленко заявив про розірвання контракту з Мінкультом та звільнення. Пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Фактам ICTV він пояснив, що прогнозує банкрутство Центру Довженка та не хоче бути за це відповідальним.

– Я не можу з цим боротися. Я усвідомлюю, що чисто економічно, без цих коштів упродовж двох тижнів у нас відбудеться банктрутство, я не несу за це відповідальність, – додав він.

За його словами, незважаючи на відсутність фінансування, перший квартал Центр закінчив з прибутком у 200 тис. грн, але через карантин стався простій.

Обшуки у Центрі Довженка: що вилучали правоохоронці

Крім того, 28 травня стало відомо, що правоохоронці проводять обшук в Національному центрі Довженка в зв’язку з актом ревізії Аудиторської служби. Про це повідомив Іван Козленко.

Як пояснив нам Козленко, обшуки пов’язані з перевіркою Аудитслужбою роботи Центру з 2015 по 2018 рік.

– Вони виявили порушення, як вони вважають, склали акт, дали нам час на їх усунення. Ми усунули всі, крім тих трьох, які ми вважали незаконними. На ці три пункти ми подали в суд. Вони звернулися в поліцію і відкрили провадження, – пояснив Іван Козленко.

За його словами, правоохоронці перебували у центрі з 10.00 до 17.00. Вони працювали за закритими дверима, за результатом – вилучили документи, пов’язані з цими трьома пунктами. Крім того, Козленку вручили повістку та викликали на допит 3-4 червня.

У київській прокуратурі говорять, що обшуки у Центрі Довженка пройшли у рамках розслідування можливих зловживань службових осіб установи, Мінкульту, а також Регіонального відділення ФДМ у Києві. Вони могли бути під час розрахунків плати за оренду держмайна. Це призвело до недоотримання надходжень у розмірі 6 млн грн, повідомила виданню Укрінформ прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

За її словами, за фактами порушень Голосіївське управління Нацполіції у Києві порушило кримінальне провадження ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Доля Центру

Як повідомив Іван Козленко, його викликали до Мінкульту щодо обговорення фінансування, але він не збирається йти на зустріч. Водночас керівник Держкіно Марина Кудерчук повідомила, що готова вести діалог.

У Мінкульті ж повідомили, що наполегливо працюють над вирішенням проблеми з фінансуванням Національного центру Олександра Довженка. У Міністерстві пов’язують фінансові проблеми закладу з коронавірусом і карантином.

– Зараз Міністерство активно співпрацює з Міністерством фінансів України для того, щоб забезпечити Центр належним фінансуванням з державного бюджету, що буде сприяти відновленню повноцінної діяльності установи, – повідомила тимчасова виконувачка обов’язків відомства Світлана Фоменко.

За їхньою інформацією, найближчим часом Мінфіну відправлять доопрацьований паспорт бюджетної програми Державна підтримка кінематографії.

Національний центр Олександра Довженка – це найбільший кіноархів України. У ньому зберігається понад 6 000 художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів. Установа працює з 1994 року. Він є єдиним в Україні членом Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF).

Довженко-Центр також працює як популярний майданчик для проведення концертів та перформансів. Так, Центр провів виставку Г. Р. Гігера АЛІЄНація до 40-річчя фільму Чужий, презентацію Музею кіно ВУФКУ. Lost & Found, ENVISION SOUND та фестиваль НІМІ НОЧІ.

Людмила Грубнік

Фото: Центр Довженка, Іван Козленко