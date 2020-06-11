Олексій Неїжпапа став новим командувачем Військово-Морських сил України

Контр-адмірал Олексій Неїжпапа став новим командувачем Військово-Морських сил Збройних сил України.

Відповідний указ № 217/2020 про його призначення з’явився на сайті Офіса президента.

Олексій Неїжпапа народився у 1975 році в місті Севастополь. У 1997-му закінчив Севастопольський військово-морський інститут, у 2008 році – Севастопольський військово-морський інститут (оперативно-тактичний рівень) та Національний університет оборони України у 2015.

У 2015-2019 роках був заступником командувача Військово-Морських сил з бойової підготовки, начальником управління бойової підготовки Командування Військово-Морських сил ЗСУ.

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З квітня 2020 року Олексій Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача Військово-Морських сил. Також брав участь в АТО на території Донецької та Луганської областей.

Двічі він достроково отримував військові звання на посадах командира корабля та командира бригади.Крім того, керував українсько-американськими навчаннями Сі Бриз від української сторони.

До сьогодні ВМС України очолював Ігор Воронченко. Він обіймав цю посаду з 2016 року. Тоді ж отримав військове звання віце-адмірала, а у 2018 році – адмірала.